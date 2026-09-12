12 de septiembre de 2026 Inicio
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Multitudinario encuentro en Lomas de Zamora: más de 6.000 vecinos participaron del Congreso de la Comunidad

El intendente Federico Otermín encabezó el cierre del encuentro, donde se analizaron más de 108 iniciativas enfocadas en el desarrollo local y las nuevas tecnologías.

Por
Aldana Scillama

Aldana Scillama, Secretaria General; Federico Otermín y Sol Tischik, Jefa de Gabinete de Lomas de Zamora.

Prensa Municipalidad de Lomas de Zamora

El Parque de Lomas fue sede del "Congreso de la Comunidad", una jornada que convocó a más de 6.000 vecinos y vecinas para debatir en 18 comisiones temáticas más de 108 proyectos locales. El encuentro estuvo encabezado por el intendente Federico Otermín, quien estuvo acompañado por la jefa de Gabinete, Sol Tischik, y la secretaria General del Municipio, Aldana Scillama. Durante la actividad, se abordaron iniciativas centradas en la inclusión social, la construcción comunitaria y la aplicación de la inteligencia artificial a la gestión pública cotidiana.

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Esta convocatoria funcionó como el punto de llegada de un proceso participativo que se inició en el mes de agosto. En los meses previos al evento central, el Municipio desplegó instancias de precongresos territoriales y temáticos que se desarrollaron en todos los barrios del distrito. Esta dinámica previa permitió recorrer la comuna para receptar diagnósticos y propuestas surgidas directamente del debate barrial.

Durante el discurso de cierre, Otermín enfatizó el valor del trabajo en equipo y la construcción colectiva desde la identidad local, citando la frase "pinta tu aldea y pintarás el mundo". El jefe comunal instó a edificar un espacio de acompañamiento donde "nadie quede suelto, nadie quede solo, nadie quede triste, nadie quede atrás". A su vez, fijó como meta construir una "Lomas libre de violencias", que garantice seguridad a los jóvenes, tranquilidad a las mujeres, reconocimiento a los adultos mayores y personas con discapacidad, y respaldo a los trabajadores, emprendedores y PyMEs.

Otermín fue el encargado del cierre del Congreso de la Comunidad.

Otermín fue el encargado del cierre del Congreso de la Comunidad.

La incorporación de la inteligencia artificial y la innovación tecnológica ocupó un lugar destacado dentro de los ejes deliberativos. Al respecto, el intendente sostuvo que "no hay que tenerle miedo a la tecnología", remarcando que debe orientarse hacia el bien común y brindar mayores oportunidades a la población. No obstante, aclaró que la innovación "no debe reemplazar el contacto directo ni impedir el encuentro cara a cara", sino servir como una herramienta para potenciar los vínculos y mejorar la calidad de vida.

Hacia el final de su intervención, el intendente ratificó la orientación del proyecto municipal, afirmando que el congreso reafirma el compromiso de consolidar una gestión abierta, participativa y con mirada de futuro. En ese sentido, concluyó en que la construcción comunitaria debe sostenerse sobre los pilares de la paz social y la empatía.

El escenario fue el Parque de Lomas donde se convocaron más de 6.000 vecinos del municipio.

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