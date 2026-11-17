Pablo Barrionuevo tiene 23 años, trabaja como repartidor y decidió irse hasta la ciudad colombiana en su Honda GLH 150, para acompañar al Xeneize contra Atlético Mineiro.

Pablo Barrionuevo tiene 23 años, es hincha de Boca y está protagonizando una aventura que sorprendió al mundo xeneize. Saliendo desde El Palomar, en la provincia de Buenos Aires , se subió a su Honda GLH 150 para recorrer aproximadamente 7.800 kilómetros hasta Barranquilla , Colombia, con un único objetivo: llegar a tiempo para ver la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro, que se disputará este sábado 21 de noviembre a las 19.30.

“Lo pensé un día, me decidí y salí. No me fijé la ruta ni lo complicado que iba a ser. Me mandé así nomás”, relató en diálogo con C5N sobre el momento en que decidió emprender el viaje. La particularidad es que la moto con la que atraviesa Sudamérica es también su herramienta de trabajo: en Argentina se gana la vida haciendo delivery y salió a la ruta con su vehículo y la mochila que utiliza para repartir, donde lleva todas sus pertenencias.

La travesía ya tuvo varias complicaciones. Después de atravesar Chile y Perú, continuó por Ecuador , donde las condiciones del camino pusieron a prueba su resistencia física. En uno de los tramos más difíciles, salió a las seis de la mañana y recién pudo bajarse de la moto a las 23.

“Mi mamá está con miedo. Ayer no le pude hablar en todo el día. Crucé de Perú hasta Quito. Eran montañas, muchos metros de altura, hacía frío, me agarró la lluvia, me mojé todo”, contó. También recordó un inconveniente en la frontera peruana, donde las autoridades de Aduana lo retuvieron durante aproximadamente cuatro horas porque no había realizado el trámite de salida de Chile. Finalmente, pudo resolver la situación y continuar.

En el camino encontró una ayuda fundament al: las filiales oficiales de Boca en Perú y Ecuador lo recibieron y le ofrecieron alojamiento para que pudiera descansar y seguir viaje. “Con la ayuda de la gente de Boca que me recibe se me hace más fácil”, destacó.

LOCURA TOTAL POR BOCA Pablo salió hace 11 días en moto desde Argentina sin planificar la ruta para ver la final de la Sudamericana en Colombia. Ya está en Ecuador y su historia se volvió tan viral que el entorno de Leandro Paredes lo contactó para ofrecerle la entrada … pic.twitter.com/dxoQh6WSSz

Su historia tuvo una enorme repercusión en las redes sociales y entre los hinchas del Xeneize. Las muestras de solidaridad se multiplicaron y hasta recibió un mensaje relacionado con Leandro Paredes. “Me habló un amigo de Leandro Paredes para avisarme que Leandro había visto mi historia y decirme que la entrada estaba garantizada para cuando llegara”, reveló. Incluso contó que tuvo que rechazar ofrecimientos de entradas porque muchos simpatizantes querían regalárselas.

Ahora, el principal desafío es llegar a tiempo. Según contó a C5N, le quedaban alrededor de 1.800 kilómetros para completar el recorrido y su intención era ingresar a Colombia este martes. El domingo y el lunes llegó a recorrer unos 700 kilómetros por jornada, pero el cansancio empieza a hacerse sentir.

“La verdad es que no doy más. Faltan tres días, pero no doy más. Trato de hacer la mayor cantidad de kilómetros posibles porque falta poco”, reconoció. Su objetivo es estar en Barranquilla antes del banderazo que los hinchas organizarán el viernes 20, en la previa de la final.

A pesar del esfuerzo, tiene claro qué lo mantiene arriba de la moto cuando el cansancio y las dificultades amenazan con hacerlo abandonar. “A veces, cuando el viaje se pone complicado, me acuerdo de que voy a estar dentro de la cancha y me vuelven a agarrar las ganas y la motivación”, explicó.

También espera que su historia llegue al plantel de Boca y sirva como incentivo para los jugadores. “Ojalá que los jugadores vean mi viaje y que los motive. Todos los hinchas de Boca estamos haciendo un esfuerzo muy grande para poder estar allá y apoyar al equipo”, expresó.

Una vez que termine la final, todavía tendrá que resolver otro problema: cómo regresar a la Argentina. Su prioridad es volver cuanto antes a su casa, pero no puede dejar atrás la moto, porque de ella depende su trabajo. “Necesito estar en mi casa urgente. Volverá en camiones o como sea. Pero necesito que la moto vuelva porque es mi herramienta de trabajo”, explicó.

Con el apoyo de su familia, su novia y los hinchas que fue encontrando en el camino, Pablo confía en cumplir su objetivo. “Con las ganas y la motivación de mi familia, mi novia y la gente que me ayuda voy a llegar”, aseguró. Su viaje ya se convirtió en una de las historias más particulares de la previa de la final: miles de kilómetros, una moto de reparto y una pasión por Boca que pudo más que cualquier distancia.