28 de junio de 2026 Inicio
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Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1 tras el Gran Premio de Austria

El argentino tuvo un fin de semana para el olvido, pero rápidamente tendrá que dar vuelta la página ya que no tendrán descanso y tienen que pensar en lo que será el próximo fin de semana.

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La próxima fecha de la Fórmula 1 será en el Gran Premio de Gran Bretaña

La próxima fecha de la Fórmula 1 será en el Gran Premio de Gran Bretaña, del 3 al 5 de junio

Franco Colapinto tuvo una carrera complicada en el Gran Premio de Austria, pero, junto con Alpine tendrá que pensar en lo que será el próximo fin de semana e intentar corregir lo que dejó la carrera en Spielberg: el próximo destino será el Gran Premio de Gran Bretaña.

Colapinto terminó 15° y su compañerao, Pierre Gasly, 13°. Alpine no logró sumar pintos
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En una carrera para el olvido, Colapinto terminó 15° en el Gran Premio de Austria

El argentino finalizó 15°, pero tuvo grandes complicaciones este fin de semana, donde explicó que en la largada tuvo complicaciones ya que se quedó sin potencia en el monoplaza y no logró tener buen ritmo a lo largo de las 71 vueltas, al igual que su compañero Pierre Gasly. Ambos se quejaron de la falta de potencia en el vehículo.

Ahora, Alpine tendrá apenas un puñado de días para recopilar los datos y fallas que tuvieron sus pilotos para trabajar de lleno y revertir la situación en lo que será en el mítico circuito de Silverstone, en el que el piloto de Mercedes, George Russell, el de McLaren, Lando Norris y Lewis Halmilton (Ferrari), tendrán su carrera especial ya que será en su tierra.

Russell buscará lucirse en su casa y repetir el podio para seguir achicando puntos de su compañero, el líder del Campeonato de Pilotos, Kimi Antonelli. Además, el piloto de Ferrari seguirá dando pelea como lo hizo este fin de semana, y el actual campeón querrá volver al podio ante su gente.

Fórmula 1: días, horarios y televisación del Gran Premio de Gran Premio

La 11° fecha de la máxima categoría será en el Gran Premio de Gran Bretaña, en el mítico circuito de Silverston del viernes 3 al 5 de julio, que volverá a contar con la carrera sprint. Toda la actividad será televisada solamente por Disney+ Premium.

Viernes 3 de julio

  • Entrenamientos Libres: 8:30
  • Clasificación Sprint: 12:30

Sábado 4 de julio

  • Carrera Sprint: 8
  • Clasificación (Principal): 12

Domingo 5 de julio

  • Carrera Principal: 11

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