Se filtró un mensaje de la pareja de un streamer que revela lo que hizo Ekaterina Ojeda Tras la viralización de sus declaraciones sobre Mauro Icardi, surgió un nuevo testimonio que involucra a Ekaterina Ojeda y suma más polémica al caso. Agregar C5N en









Una nueva polémica en torno a Ekaterina Ojeda.

Ekaterina Ojeda volvió a quedar en el centro de la polémica tras sus declaraciones sobre Mauro Icardi.

Una usuaria de X la acusó de haber acosado a su novio en un boliche.

Una panelista de espectáculos dio a conocer nuevos detalles tras hablar con la autora del mensaje.

La pareja del streamer aseguró que las situaciones se habrían repetido durante varios meses. Ekaterina Ojeda quedó en el centro de la polémica en las últimas horas luego de asegurar que Mauro Icardi intentó seducirla en un boliche mientras estaba acompañado por la China Suárez. Su relato no tardó en viralizarse y generó una fuerte repercusión en las redes sociales.

Ekaterina Ojeda vía Instagram. Redes sociales A raíz de la difusión de sus dichos, comenzaron a surgir distintos testimonios y comentarios sobre la joven. Uno de ellos cobró especial relevancia en las últimas horas, ya que se viralizó con rapidez en las redes sociales y despertó un intenso debate entre los usuarios, alimentando aún más la controversia que rodea al caso.

Todo comenzó cuando una usuaria de X compartió un contundente mensaje en sus redes sociales, donde apuntó directamente contra Ekaterina. En su publicación, la acusó de haber “acosado” a su novio durante una salida a un boliche, una versión que rápidamente llamó la atención de otros usuarios y comenzó a circular con fuerza en distintas plataformas.

Cómo fue la historia filtrada sobre Ekaterina Ojeda El tweet que encendió nuevamente la polémica. Redes sociales “Qué fantasma esta piba. Se pone en pedo y se le tira todos los sábados a mi novio en mi cara. Ya la saqué millones de veces y espera a que me vaya al baño para acosarlo”, escribió la usuaria en X, en un mensaje que rápidamente comenzó a circular y generó repercusión.

La publicación llegó a manos de Pochi, creadora de la cuenta Gossipeame, quien decidió comunicarse con la autora del mensaje para conocer más detalles sobre el episodio. Luego de intercambiar mensajes, la panelista de Puro Show (eltrece) reveló: “Su novio es un streamer y cantante bastante pegado”, aportando un nuevo dato a la controversia que involucra a Ekaterina Ojeda.