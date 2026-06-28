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Se filtró un mensaje de la pareja de un streamer que revela lo que hizo Ekaterina Ojeda

Tras la viralización de sus declaraciones sobre Mauro Icardi, surgió un nuevo testimonio que involucra a Ekaterina Ojeda y suma más polémica al caso.

Una nueva polémica en torno a Ekaterina Ojeda.

Una nueva polémica en torno a Ekaterina Ojeda.

  • Ekaterina Ojeda volvió a quedar en el centro de la polémica tras sus declaraciones sobre Mauro Icardi.
  • Una usuaria de X la acusó de haber acosado a su novio en un boliche.
  • Una panelista de espectáculos dio a conocer nuevos detalles tras hablar con la autora del mensaje.
  • La pareja del streamer aseguró que las situaciones se habrían repetido durante varios meses.

Ekaterina Ojeda quedó en el centro de la polémica en las últimas horas luego de asegurar que Mauro Icardi intentó seducirla en un boliche mientras estaba acompañado por la China Suárez. Su relato no tardó en viralizarse y generó una fuerte repercusión en las redes sociales.

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Ekaterina Ojeda vía Instagram.

Ekaterina Ojeda vía Instagram.

A raíz de la difusión de sus dichos, comenzaron a surgir distintos testimonios y comentarios sobre la joven. Uno de ellos cobró especial relevancia en las últimas horas, ya que se viralizó con rapidez en las redes sociales y despertó un intenso debate entre los usuarios, alimentando aún más la controversia que rodea al caso.

Todo comenzó cuando una usuaria de X compartió un contundente mensaje en sus redes sociales, donde apuntó directamente contra Ekaterina. En su publicación, la acusó de haber “acosado” a su novio durante una salida a un boliche, una versión que rápidamente llamó la atención de otros usuarios y comenzó a circular con fuerza en distintas plataformas.

Cómo fue la historia filtrada sobre Ekaterina Ojeda

El tweet que encendió nuevamente la polémica.

El tweet que encendió nuevamente la polémica.

“Qué fantasma esta piba. Se pone en pedo y se le tira todos los sábados a mi novio en mi cara. Ya la saqué millones de veces y espera a que me vaya al baño para acosarlo”, escribió la usuaria en X, en un mensaje que rápidamente comenzó a circular y generó repercusión.

La publicación llegó a manos de Pochi, creadora de la cuenta Gossipeame, quien decidió comunicarse con la autora del mensaje para conocer más detalles sobre el episodio. Luego de intercambiar mensajes, la panelista de Puro Show (eltrece) reveló: “Su novio es un streamer y cantante bastante pegado”, aportando un nuevo dato a la controversia que involucra a Ekaterina Ojeda.

Según relató la novia del streamer, los episodios se habrían repetido en varias oportunidades dentro de un boliche ubicado en el barrio porteño de Recoleta. De acuerdo con su versión, la situación no fue aislada, sino que se habría dado en distintas salidas nocturnas.

El chat que expuso el comportamiento de Ekaterina Ojeda.

El chat que expuso el comportamiento de Ekaterina Ojeda.

Por último, la joven aseguró que durante mucho tiempo prefirió no reaccionar porque consideraba que Ekaterina actuaba bajo los efectos del alcohol. “Hasta ahí yo no había explotado del todo porque se notaba que estaba pasada de copas y de otras cosas...”, concluyó, dejando en claro por qué decidió mantener la calma durante los primeros episodios.

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