Manuel Adorni, la interminable escalinata de Comodoro Py y el fantasma de Kueider

El saliente jefe de Gabinete deberá justificar sus millonarios consumos de lujo, que incluyen una refacción de US$ 245.000 en efectivo y artículos gamer pagados con tarjetas de sus empleados. Su insólita coartada cripto y el paralelismo con el exsenador Edgardo Kueider, que suma una nueva imputación por lavado en Paraguay.

Son solo quince escalones pero parecen muchos más. Sobre todo para quienes deben atravesarlos con una acusación sobre sus espaldas, como será el caso de Manuel Adorni . Al saliente jefe de Gabinete se le acabó el tiempo. En Comodoro Py lo esperan. Está a horas de recibir un pedido de justificación de sus gastos, paso previo a ser llamado a indagatoria por presunto enriquecimiento ilícito.

Después de esos quince escalones, deberá cruzar una puerta de vidrio y marcos metálicos; pasar sus trastes a través de un detector de metales y finalmente apuntar hacia el sector de los ascensores, capaces de albergar hasta 8 personas. Estará, definitivamente, en el interior del edificio donde se investigan los casos de corrupción que comprometen a funcionarios y exfuncionarios del Poder Ejecutivo Nacional. La foto que siempre quiso evitar.

Probablemente suba a ese ascensor acompañado por su abogado Matías Ledesma y algunos policiales que se ocupe de mantenerlo lo más alejado posible de quienes puedan querer insultarlo y de los movilleros y acreditados que busquen embocarle una pregunta. Seguramente el hombre que se mofó de todos esta vez guarde silencio y quiere huir, hacia arriba, hacia el quinto piso, el de las fiscalías, donde lo estarán esperando.

Nadie podrá decir que no intentó todo. La presión política sobre los investigadores no le dio resultado. Aunque ganó tiempo. Por un lado, evitó que el Congreso de la Nación lo eyectara con una moción de censura. Por otro, tuvo el espacio temporal suficiente para que su equipo de abogados le armara un relato que le permitiera intentar ordenar el sinfín de desprolijidades que le encontró la justicia.

Esa estrategia pasa por probar que la vida lujosa que lleva hoy la está pagando con una fortuna generada antes de llegar a la función pública. Aunque nadie se lo crea, es la hoja de ruta a la que se aferrará. Para eso sostendrá ante la justicia lo que dijo en una entrevista televisiva. A grandes rasgos dirá que hace más de diez años invirtió 200 mil dólares en criptoactivos y ganó otros 300 mil. Y tendrá que probarlo. Su objetivo es evitar el delito de enriquecimiento ilícito.

Si lograra probar que su enriquecimiento es anterior a su llegada al gobierno y proviene de su inigualable capacidad para invertir en criptoactivos en épocas de altísima volatilidad, Adorni igual podría ser acusado de lavado de dinero, evasión impositiva y omisión maliciosa. Sus chances en esos escenarios son mejores, sobre todo en los dos primeros delitos. La omisión sería imposible de sortear.

"Todo lo que hizo Manuel desde que lo embocaron fue un desastre. Es el típico caso del amigo que no se deja ayudar. Te pide un favor y lo arruina, le das un consejo y hace lo contrario", repetía en las últimas horas uno de los pocos funcionarios que intentó ayudarlo política y judicialmente.

Otro funcionario público, pero con despacho en Comodoro Py, reflexionaba: “Cayó como Al Capone, cuando llegó el resumen de la tarjeta con la que compró sus chucherías para armarse una sala de juegos virtuales”.

La referencia elegida por la fuente tribunalicia tiene que ver con que el famoso gangster -acusado de los más terribles crímenes- fue condenado por evasión impositiva y en el caso de jefe de Gabinete los rumores sobre su eyección del gobierno se dispararon cuando trascendió que había comprado un monitor gamer y dos proyectores para videojuegos que pagó con tarjetas de empleados públicos a su cargo. Si bien no fue ese gasto el verdadero desencadenante de los imparables rumores de su salida, la coincidencia temporal habilitó la humorada.

El jueves, el entonces jefe de Gabinete supo de boca de los periodistas políticos y judiciales que el tiempo de pax judicial se le había agotado. A coro, los especialistas advirtieron que el fiscal Gerardo Pollicita se encuentra dando las últimas puntadas a un requerimiento de justificación con el que le dará la posibilidad a Adorni de explicar cómo hizo para mejorar significativamente sus condiciones materiales de vida desde que llegó a la función pública. Es lo que se hace en todos los casos en los que se investiga a un funcionario por presunto enriquecimiento ilícito. Si la respuesta no convence, procede la indagatoria. Y la foto tan temida, en las escalinatas de los tribunales.

El viernes, los rumores de su salida se volvieron imparables. Su suerte estaba echada.

La causa

“Se le dio todo junto”, fue la frase con la que se volvió remera la escribana de Adorni, Adriana Nechevenko. Esa torpe y simpática frase podría traducirse así: cuando llegó a la función pública pudo hacer carne todos esos consumos que tenía postergados. Viajes, casas, auto y hasta aquellos consumos adolescentes como un flipper o un monitor gamer. El problema es que todo eso era imposible de pagar con su sueldo o con el patrimonio que tenía declarado cuando desembarcó en el gobierno.

Lo último que encontró el fiscal Pollicita fue que en agosto del año pasado el Adorni se compró un monitor gamer y dos proyectores para videojuegos. La información surgió de las compras que hizo a través de Mercado Libre. Los pagos, por más de 5.000.000 de pesos se hicieron con tarjetas de crédito de personas que trabajaban bajo sus órdenes en la Casa Rosada.

No fue el primer hallazgo en esa línea. Antes los investigadores habían detectado que el jefe de Gabinete mandó a una secretaria, perteneciente a la estructura de la vocería presidencial, a comprar ropa blanca para su casa de fin de semana. La factura superó los 8 millones de pesos y fue emitida a nombre de ella. Son detalles al lado de los gastos más importantes. Adorni deberá explicar de dónde sacó los 245.000 dólares en efectivo que le dio a Matías Tabar para pagar la obra de refacción de la casa de semana de Indio Cua Club Golf, en Exaltación de la Cruz.

El fantasma de Kueider

Quien está más lejos que Adorni de las escalinatas de Comodoro Py es el exsenador Edgardo Kueider. La distancia no tiene que ver con estrategias judiciales exitosas sino con cuestiones físicas insalvables. Kueider está preso en Paraguay desde diciembre de 2024 y todo indica que no volverá a la Argentina en el futuro inmediato.

Esta semana sumó una nueva imputación, esta vez por lavado de dinero. La imputación fue formulada por las agentes fiscales Veronica Valdez y Luz Guerrero y el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, admitió el acta de imputación.

Las investigadoras creen que en los seis viajes que hizo en el 2024 a Paraguay, Kueider introdujo en ese país dinero mal habido cuyo origen es la corrupción. Junto a su secretaria Iara Costa, lo acusan de haber intentado comprar seis departamentos y seis cocheras. Esa compra, en un primer intento, no prosperó porque la documentación laboral con la que intentaron justificar el origen no pasó los filtros establecidos por las autoridades de ese país para prevenir el lavado de activos. En Asunción, al poco tiempo las mismas viviendas -con sus respectivas cocheras- fueron adquiridas por una empresa conformada por intermediarios locales.

Esas residencias están ahora bajo una prohibición de innovar. Y sobre Kueider pesa un segundo pedido de prisión preventiva. El primero, todavía en proceso, fue por haber intentado entrar a Paraguay con 200.000 dólares sin declarar que le fueron detectados en una requisa de frontera. Había plata. Pero solo para algunos.