28 de junio de 2026 Inicio
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Franco Colapinto estalló con Alpine por una falla clave en Austria

El argentino terminó 15° en el Red Bull Ring y denunció un problema mecánico desde la largada que condicionó toda su carrera. Alpine también reconoció una pérdida de potencia en ambos autos.

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Franco Colapinto estalló con Alpine por una falla clave en Austria: Largué y me quedé sin potencia

Franco Colapinto estalló con Alpine por una falla clave en Austria: 'Largué y me quedé sin potencia

Franco Colapinto cerró el Gran Premio de Austria de Fórmula 1 en la 15ª posición, pero el resultado quedó en segundo plano luego de que el piloto argentino de Alpine denunciara una falla mecánica en su vehículo.

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No me tocó nadie. Largué y me quedé sin potencia. No sé qué pasó. Fue un fin de semana difícil con el motor y la parte eléctrica”, explicó Colapinto apenas bajó del auto, visiblemente condicionado por lo ocurrido en los primeros metros de competencia.

Con el correr de las vueltas, el escenario no mejoró. El argentino logró completar las 71 vueltas, pero siempre lejos del ritmo competitivo. “Hay que entender el porqué. Después se quedó parado el auto. Hay que entender un poco lo que pasa. Fue un día muy malo, muy lento, patinando mucho. Me quedé atrás de los Williams.”, agregó, marcando también la falta de rendimiento general del monoplaza. Luego cerró su análisis con una mirada puesta en lo que viene: “Fue una carrera larga y dura. Hay que entender la razón y hay que mejorar en Silverstone.

El problema no fue exclusivo del argentino. Su compañero Pierre Gasly también sufrió la misma pérdida de potencia en la largada y fue contundente al describir la situación interna del equipo: “La tarde ha sido un poco horrible. Tuvimos un problema de potencia desde la salida hasta la curva 4. Ha sido la carrera más complicada del año en cuanto a adherencia; el equilibrio no era el adecuado y el desgaste de los neumáticos fue muy malo. Hay muchas cosas que revisar”, señaló.

De cara a la próxima fecha, Gasly adelantó que Alpine ya trabaja en el análisis de las actualizaciones del monoplaza: “Vamos a intentar entender un poco mejor las nuevas piezas que hemos montado en el coche, ya que queda poco tiempo para Silverstone. El miércoles estaré en el simulador; tenemos que mejorar el rendimiento.

Gran Premio de Austria: los resultados

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