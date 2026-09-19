19 de septiembre de 2026 Inicio
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Malas noticias para River y la Selección argentina: se lesionaron Thiago Almada y Tobías Andrada, convocados por Lionel Scaloni

El mediapunta y el volante debieron ser reemplazado en el Millonario por sendas molestias musculares en el primer tiempo del partido frente a Huracán por el Torneo Clausura, justo cuando ambos fueron convocados para la Albiceleste.

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Andrada y Almada

Andrada y Almada, convocados a la Selección argentina.

A último momento, el entrenador de la Selección amplió la lista de convocados.
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Cuando transcurrían tan solo tres a cinco minutos del primer tiempo, Thiago Almada acusó una molestia en su pierna y solicitó el cambio de inmediato. Al notar que no podía desplazarse ni correr con normalidad, el atacante se tiró al césped y el entrenador Leonardo Ponzio dispuso la entrada de Lucas Beltrán.

Inmediatamente después de la variante del delantero, contratado por 20 millones de euros en este mercado de pases, el Millonario sufrió un nuevo golpe. Oscar Cortés lanzó un tiro libre cerrado cuya pelota picó en el área y se introdujo en la valla sin que fuera desviada por los defensores ni por el arquero Santiago Beltrán, decretando el 1-0 para la visita.

Pasada la media hora de partido, otra mala noticia irrumpió en el banco de suplentes de River: Andrada pidió el cambio por una molestia en el aductor derecho. El pibe de 19 años, quien había sido convocado por primera vez a la Selección nacional, se retiró por el uruguayo Mauro Arambarri y se lo vio entre lágrimas tras el reemplazo.

La situación física de ambos futbolistas encendió las alarmas tanto en Núñez como en el cuerpo técnico de la Selección Argentina. Cabe señalar que Almada había sido incluido este sábado en la lista elaborada por Lionel Scaloni para la ventana internacional. El seleccionado nacional tiene programado disputar encuentros frente a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, y ante Burkina Faso y Benín en la cancha de River.

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