La conocen como la futbolista más viral, anunció su compromiso y contó la increíble propuesta La deportista suiza Alisha Lehmann es la más seguida del mundo en las redes y compartió el siguiente paso de su relación con el deportista Montel McKenzie. Por Agregar C5N en









La deportista con más seguidores anunció su compromiso con Montel McKenzie. Instagram @alishalehmann7

Alisha Lehmann anunció su compromiso con Montel McKenzie a través de una publicación que recorrió las redes sociales.

La propuesta se realizó en una playa y quedó registrada en una serie de fotos que compartieron con sus seguidores.

La futbolista suiza acumula más de 15 millones de seguidores en Instagram y es una de las deportistas más populares de internet.

La pareja hizo pública su relación a comienzos de este año y ahora confirmó que dará un nuevo paso en su historia juntos. Alisha Lehmann, la futbolista suiza que logró convertirse en una de las deportistas más seguidas del mundo gracias a su enorme presencia en las redes sociales, volvió a estar en el centro de la escena luego de anunciar que se comprometió con su pareja, Montel McKenzie. La noticia fue compartida por ambos a través de sus perfiles y rápidamente generó una ola de reacciones entre millones de seguidores.

Instagram @alishalehmann7 La jugadora, que reúne más de 15 millones de seguidores en Instagram, mostró una serie de imágenes del momento en que recibió la propuesta de casamiento. Las fotografías fueron tomadas en una playa y reflejan el instante en el que McKenzie le entregó el anillo de compromiso en un entorno íntimo que despertó la emoción de quienes siguen de cerca la vida de la deportista.

Junto a las imágenes, Lehmann acompañó la publicación con un mensaje dedicado a su futuro esposo. “Por siempre y para siempre”, escribió la futbolista, una frase que en pocas horas fue replicada por medios y usuarios de distintos países. El anuncio acumuló miles de comentarios y felicitaciones, además de convertirse en uno de los temas más comentados entre sus seguidores.

Cómo fue el momento viral de la futbolista que se comprometió El compromiso tuvo una enorme repercusión en las redes sociales porque quedó registrado en una producción de fotos que mostró cada detalle de la propuesta. En las imágenes se observa a la pareja caminando por la playa hasta el momento en que McKenzie se arrodilla para entregarle el anillo a Lehmann, una escena que rápidamente se multiplicó en distintas plataformas.

Instagram @alishalehmann7 La historia entre ambos comenzó en el ámbito deportivo. Actualmente, Lehmann trabaja como entrenadora del equipo de futsal MVPs United en The Baller League, torneo en el que también participa McKenzie como jugador. Aunque la relación se hizo pública recién en enero de este año, el vínculo avanzó con rapidez y sorprendió a muchos con este anuncio.

Antes de iniciar esta relación, la futbolista mantuvo durante cuatro años un noviazgo con el brasileño Douglas Luiz. McKenzie, por su parte, alcanzó popularidad en el Reino Unido por su participación en el reality Love Island. Hoy, ambos atraviesan una etapa especial y ya comenzaron a proyectar el futuro tras confirmar que se casarán.