27 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

La conocen como la futbolista más viral, anunció su compromiso y contó la increíble propuesta

La deportista suiza Alisha Lehmann es la más seguida del mundo en las redes y compartió el siguiente paso de su relación con el deportista Montel McKenzie.

Por
La deportista con más seguidores anunció su compromiso con Montel McKenzie. 

La deportista con más seguidores anunció su compromiso con Montel McKenzie. 

Instagram @alishalehmann7
  • Alisha Lehmann anunció su compromiso con Montel McKenzie a través de una publicación que recorrió las redes sociales.
  • La propuesta se realizó en una playa y quedó registrada en una serie de fotos que compartieron con sus seguidores.
  • La futbolista suiza acumula más de 15 millones de seguidores en Instagram y es una de las deportistas más populares de internet.
  • La pareja hizo pública su relación a comienzos de este año y ahora confirmó que dará un nuevo paso en su historia juntos.

Alisha Lehmann, la futbolista suiza que logró convertirse en una de las deportistas más seguidas del mundo gracias a su enorme presencia en las redes sociales, volvió a estar en el centro de la escena luego de anunciar que se comprometió con su pareja, Montel McKenzie. La noticia fue compartida por ambos a través de sus perfiles y rápidamente generó una ola de reacciones entre millones de seguidores.

Fue figura en la NFL y expresó su admiración por el 10 argentino.
Te puede interesar:

Es uno de los mejores deportistas de la historia de EEUU y se deshizo en elogios para Messi

La jugadora, que reúne más de 15 millones de seguidores en Instagram, mostró una serie de imágenes del momento en que recibió la propuesta de casamiento. Las fotografías fueron tomadas en una playa y reflejan el instante en el que McKenzie le entregó el anillo de compromiso en un entorno íntimo que despertó la emoción de quienes siguen de cerca la vida de la deportista.

Junto a las imágenes, Lehmann acompañó la publicación con un mensaje dedicado a su futuro esposo. “Por siempre y para siempre”, escribió la futbolista, una frase que en pocas horas fue replicada por medios y usuarios de distintos países. El anuncio acumuló miles de comentarios y felicitaciones, además de convertirse en uno de los temas más comentados entre sus seguidores.

Cómo fue el momento viral de la futbolista que se comprometió

El compromiso tuvo una enorme repercusión en las redes sociales porque quedó registrado en una producción de fotos que mostró cada detalle de la propuesta. En las imágenes se observa a la pareja caminando por la playa hasta el momento en que McKenzie se arrodilla para entregarle el anillo a Lehmann, una escena que rápidamente se multiplicó en distintas plataformas.

La historia entre ambos comenzó en el ámbito deportivo. Actualmente, Lehmann trabaja como entrenadora del equipo de futsal MVPs United en The Baller League, torneo en el que también participa McKenzie como jugador. Aunque la relación se hizo pública recién en enero de este año, el vínculo avanzó con rapidez y sorprendió a muchos con este anuncio.

Antes de iniciar esta relación, la futbolista mantuvo durante cuatro años un noviazgo con el brasileño Douglas Luiz. McKenzie, por su parte, alcanzó popularidad en el Reino Unido por su participación en el reality Love Island. Hoy, ambos atraviesan una etapa especial y ya comenzaron a proyectar el futuro tras confirmar que se casarán.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Bélgica y Egipto, a 16avos.

Mundial 2026: Bélgica y Egipto clasificaron a los 16avos de final

Selección argentina vs. Jordania.

Mundial 2026: sin Messi de titular, la Selección cierra el grupo contra Jordania

Los seleccionados de Túnez, Haití, Jordania y Turquía quedaron afuera del mundial 2026. 

Mundial 2026: cuáles son las selecciones eliminadas en la fase de grupos

Francia, con tres goles de Ousmane Dembélé, venció 4 a 1 a Noruega y finalizó la fase de grupos con puntaje ideal. 

Francia goleó 4 a 1 a Noruega y Senegal hizo lo propio ante Irak con un contundente 5 a 0

Explotó el clima en Uruguay.

Escándalo en Uruguay en pleno Mundial 2026: tensión entre Marcelo Bielsa y los referentes

Es la figura de Irán en la Copa del Mundo.

Sus padres le prohibieron el fútbol pero hoy la rompe en el Mundial 2026 con Irán: quién es

Rating Cero

Tensión entre la China y Mauro.

Se filtró la polémica escena que tuvieron la China Suárez y Mauro Icardi en la noche argentina

Su repentina muerte sacudió al mundo del espectáculo.

La despedida de famosos y periodistas a Ernestina Pais

Más allá de lo físico, el actor se propuso explorar la dimensión psicológica de una figura tan controvertida.

Película estreno: así fue la impactante transformación de Robert Pattinson

Ernestina Pais en la obra de teatro que rprotagonizaba con Palomino, Vena y Gaetni.

Carlos Rottemberg, conmovido por la muerte de Ernestina Pais: "Estamos en shock"

Ernestina y Federica Pais, y una relación inquebrantable.

La dolorosa historia familiar de Ernestina Pais: la desaparición de su padre, la muerte de sus socios y el amor por su hijo

play

El día que Ernestina Pais visitó Duro de Domar: de besar pósters de jugadores a pasear con una correa

últimas noticias

La deportista con más seguidores anunció su compromiso con Montel McKenzie. 

La conocen como la futbolista más viral, anunció su compromiso y contó la increíble propuesta

Hace 4 minutos
Tensión entre la China y Mauro.

Se filtró la polémica escena que tuvieron la China Suárez y Mauro Icardi en la noche argentina

Hace 36 minutos
Fue figura en la NFL y expresó su admiración por el 10 argentino.

Es uno de los mejores deportistas de la historia de EEUU y se deshizo en elogios para Messi

Hace 44 minutos
Los signos más afectados por la entrada del Sol en Cáncer.

La era de las emociones: los signos más afectados por la entrada del Sol en Cáncer

Hace 48 minutos
¿Cuánto rinde un plazo fijo en junio de 2026?

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 2.100.000 pesos a 30 días en junio 2026

Hace 49 minutos