La escalofriante excusa del joven que enterró a su madre en el jardín en Castelar: "Se fue de viaje" Carlos Ignacio Costa Martínez le confesó a un amigo que asesinó a su mamá mientras estaba arrestado por atacar a su padre con un cuchillo. Graciela Martínez tenía 54 años y era una abogada reconocida de la zona de Castelar. Su hijo contó que sus restos estaban enterrados en el jardín de la vivienda dentro de una bolsa de basura. Por Agregar C5N en









El joven de 24 años fue arrestado por intentar asesinar a su padre.

Continúa la investigación por el asesinato de la abogada Graciela Martínez, cuyo cuerpo fue encontrado enterrado en el patio de su casa en Castelar después de que su hijo, Carlos Ignacio Costa Martínez, confesara a un amigo haberla asesinado. El joven de 24 años permanece detenido después de acuchillar a su padre en Villa Lugano.

Carlos Ignacio Costa Martínez le mitió a sus vecinos y conocidos sobre su mamá, cuando le preguntaban a dónde se encontraba, el joven respondía que "se había ido de viaje". Sin embargo, el cuerpo de Graciela Martínez estaba enterrado en el fondo de la vivienda familiar dentro de bolsas de basura.

Según la investigación su hijo la habría asesinado cerca del 19 de junio, después de una violenta discusión. La Policía encontró el cadáver después de que Carlos Ignacio Costa Martínez, quien se encontraba arrestado en una comisaría de la Ciudad de Buenos Aires por intento de homicidio de su padre le confesara la verdad a un amigo.

Días después de asesinar a su madre, el ahora detenido de 24 años viajó hasta la empresa metalúrgica de su padre, ubicada en Villa Lugano y lo acuchilló con una navaja retráctil y escapó en una camioneta Ford EcoSport. Sin embargo, en su huída fue detenido por la Policía de la Ciudad cerca de General Paz.

Conmoción en Castelar: un joven mató a su madre y la enterró en el patio Un joven de 24 años fue detenido acusado de haber asesinado y enterrado a su madre en su casa de la localidad bonaerense de Castelar. Las autoridades encontraron el cuerpo en la parte trasera del domicilio, cubierto por unas bolsas de residuos.

El hecho ocurrió en una casa ubicada en la calle Arrecifes al 1200, donde efectivos de la Comisaría 8° detuvieron a un hombre identificado como Carlos Ignacio Costa Martínez, quien se encontraba arrestado en una comisaría de la Ciudad de Buenos Aires por intento de homicidio de su padre y ahora reconoció a un amigo que asesinó a su madre, por lo que será imputado por "homicidio calificado". En tal sentido, los investigadores allanaron el domicilio y encontraron el cuerpo de la mujer, llamada Graciela Martínez y de 54 años, que se hallaba enterrado en el patio con unas bolsas de residuos. En tanto, las autoridades ordenaron que se conserve el lugar, mientras que también intervinieron el personal de Crimen Organizado a cargo de las tareas periciales y de levantamiento de rastros. Además, la Unidad Fiscal de Investigación 1 y el Juzgado de Garantías Número 5 del Departamento Judicial de Morón quedó a cargo de la causa.