El desgarrador posteo de Rochi Igarzábal para Ernestina Pais: "Es difícil seguir después de vos"

La actriz escribió un texto para despedir a su compañera de elenco y amiga en el que detalló la relación que lograron en los últimos meses. "No sé si te dije lo mucho que te amo", relató.

La actriz Rochi Igarzabal le dedicó unas sentidas palabras a Ernestina Pais luego de su fallecimiento. Ambas trabajaban juntas en la obra de teatro El divorcio del año y forjaron una amistad muy cercana. “Es difícil seguir sin vos”, escribió.

“Quiero creer que no es verdad. Amiga, te llamé. Te llamé mil veces . Hablamos a la mañana de hacer actos psicomágicos para que habites tu nueva vida. Llena de proyectos, de arte y de alegría”, inició en su posteo en Instragram.

Pero no dejó de destacar: “Sabía que algo te dolía siempre, en el corazón y a pesar de eso te aferrabas a tu risa explosiva, a nuestros mates en la ruta, a caminar conmigo por pueblitos y ciudades donde íbamos a hacer función. Estos últimos meses hicimos colecho . Dormíamos juntas. Yo te tapaba cuando te veía con frío en los viajes nocturnos yendo de un lado al otro. Venías a mi habitación y compartíamos tus escritos, tus relatos ”.

Relató cuáles eran sus deseos y sorprendió: “Decíamos que íbamos a ser millonarias. Estabas cambiando tu casa y dándole luz para empezar de nuevo. No entiendo estar escribiendo esto. No quiero entenderlo, no quiero creerlo”_

“Yo estaba fascinada con vos. No sé si te dije lo mucho que te amo. Y todo lo que me inspiraste en nuestro vínculo, sentía felicidad de saber que ibas a ser mi amiga por muchos muchos años. Sabíamos que esto era para siempre. Y lo es”, sumó junto con distintas fotos juntas.

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En referencia a todo eso que dejó atrás poetizó: “Yo sé que estás, más liviana. Te puedo sentir. Ernes, nos quedaron mil postres por probar. No sé cómo voy a hacer sin ver tus ojos almendrados con la sombrita celeste que encontraste en tu caos y te encantaba. Tu risa, tu "pochi ¿cómo estás?", es difícil seguir después de vos”.

Y cerró: “Te amo para siempre. Nunca quiero dejar de sentir que estas. Debes estar abrazada a Jorge, tanto lo nombraba s.Te amo infinito. Te voy a extrañar todos los días”.

Se reveló el resultado de la primera autopsia a Ernestina Pais tras su fallecimiento

La muerte de Ernestina Pais causó un fuerte impacto en el mundo del espectáculo y los medios de comunicación. La reconocida conductora falleció a los 54 años tras protagonizar un trágico accidente en un paso a nivel de San Isidro. En las últimas horas, además, se dieron a conocer los primeros resultados de la autopsia.

De acuerdo con el informe preliminar de la autopsia, la víctima falleció a raíz de un traumatismo encefalocraneano grave provocado por el fuerte impacto sufrido durante el choque. La información, aportada según Paparazzi, señala la violencia del golpe.

El diagnóstico de traumatismo encefalocraneano grave confirma que el fuerte golpe en la cabeza fue la lesión que provocó la muerte de la víctima, lo que explica que los equipos de emergencia no pudieran hacer nada al arribar al lugar del accidente. Mientras tanto, la Justicia espera los resultados de los estudios complementarios para completar el informe definitivo de la autopsia.