27 de junio de 2026 Inicio
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Vuelta a Boedo: Iker Muniain, acordado de palabra para ser el nuevo DT de San Lorenzo

El vasco tuvo un contacto con la dirigencia azulgrana, dejó muy buenas impresiones y está a un paso de convertirse en el nuevo entrenador del Ciclón. Solo restan detalles para hacerlo oficial.

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Iker Muniain y un paso clave en su carrera como entrenador.

Iker Muniain y un paso clave en su carrera como entrenador.

CD DERIO

San Lorenzo tiene casi resuelto quién será el sucesor de Gustavo Álvarez en el banco de suplentes. El nombre que ganó terreno a pasos acelerados en las últimas horas es el de Iker Muniain, el mediocampista español que el año pasado se retiró como futbolista en el Nuevo Gasómetro y que ahora está a punto de regresar al club, aunque con el buzo de director técnico.

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El exjugador mantuvo conversaciones con la conducción azulgrana encabezada por el presidente Marcelo Culotta, y las sensaciones que dejó fueron francamente positivas. En Boedo valoraron su mirada futbolística, el conocimiento que tiene del plantel y la energía con la que se plantó ante la posibilidad de iniciar su carrera como técnico en el fútbol argentino.

La llegada de Iker Muniain a San Lorenzo, un proceso precipitado

Apenas 24 horas después de que trascendiera el primer contacto entre las partes, la dirigencia fue inclinándose por Muniain. En un escenario donde Rubén Darío Insúa y Néstor Gorosito dividían opiniones dentro de la conducción, el vasco logró reunir consenso casi de inmediato.

Los factores que pesaron no son difíciles de entender. El lazo que mantiene con el club, las ganas de asumir el desafío, el conocimiento que tiene del plantel y la relación con buena parte de los referentes, con quienes compartió vestuario la temporada pasada, terminaron siendo determinantes. Incluso, antes de avanzar definitivamente, los dirigentes habrían consultado a algunos jugadores sobre su opinión, y la respuesta fue positiva.

Iker Muniain, una incógnita en el banco de San Lorenzo

No es un perfil convencional para el cargo. Con escasa experiencia en bancos de suplentes, Muniain asumirá el desafío de conducir a un equipo grande del fútbol argentino en un contexto complejo desde lo deportivo e institucional. Antes de que surgiera esta posibilidad, el 15 de junio había sido confirmado como entrenador del Salamanca UDS de la Segunda Federación española, pero la chance de volver a Boedo cambió todo.

Ahora, solo restan detalles administrativos para oficializar la llegada del nuevo entrenador, que viajará en los próximos días a Buenos Aires para ponerse al frente del plantel y comenzar la pretemporada.

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