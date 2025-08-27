Inter Miami juega el clásico con Orlando City por la League Cup: cómo está Lionel Messi de cara a las Eliminatorias El equipo dirigido por Javier Mascherano jugará desde las 21.30 en el Chase Stadium el Clásico del Sol. La duda surge si el rosarino será parte del encuentro, teniendo en cuenta la última doble fecha FIFA previa al Mundial 2026. Por







El Inter Miami de Lionel Messi jugará este miércoles el clásico frente a Orlando City por las semifinales de la League Cup 2025. Dicho encuentro podría marcar el regreso del capitán argentino, pero abre el interrogante sobre la última doble fecha de las Eliminatorias y sobre su presencia en la Selección argentina ante Venezuela: ¿se cuidará pensando en el último duelo en el país?

El partido se jugará desde las 21.30 (hora argentina), en el Chase Stadium, y se podrá ver a través de la plataforma Apple TV.

En lo que será el Clásico el Sol, el conjunto de Javier Mascherano busca el pase a la final para defender el título de campeón, con la vuelta del rosarino a Las Garzas, quien se perdió los últimos choques por haberse resentido de su leve lesión muscular que sufrió en el duelo ante el Necaxa por la segunda fecha del torneo.

Aun en duda sobre si irá desde el arranque, se espera que el Jefecito haga que La Pulga sume minutos pensando, también, en el partido de Eliminatorias que disputará la Selección argentina en la última doble fecha FIFA de cara a lo que será el Mundial 2026 a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá.

Lionel Messi En la conferencia de este martes, el asistente técnico, Javier Morales, explicó que tanto Messi como Jordi Alba, “entrenaron con nosotros, lo hicieron bien”. “Completaron el entrenamiento. Vamos a ver cómo se sienten en el transcurso del día. Mañana tomaremos una decisión para el partido”, declaró.