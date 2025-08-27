27 de agosto de 2025 Inicio
Inter Miami juega el clásico con Orlando City por la League Cup: cómo está Lionel Messi de cara a las Eliminatorias

El equipo dirigido por Javier Mascherano jugará desde las 21.30 en el Chase Stadium el Clásico del Sol. La duda surge si el rosarino será parte del encuentro, teniendo en cuenta la última doble fecha FIFA previa al Mundial 2026.

El Inter Miami de Lionel Messi jugará este miércoles el clásico frente a Orlando City por las semifinales de la League Cup 2025. Dicho encuentro podría marcar el regreso del capitán argentino, pero abre el interrogante sobre la última doble fecha de las Eliminatorias y sobre su presencia en la Selección argentina ante Venezuela: ¿se cuidará pensando en el último duelo en el país?

Argentina jugará frente a Venezuela el jueves 4 de septiembre en el Monumental
El partido se jugará desde las 21.30 (hora argentina), en el Chase Stadium, y se podrá ver a través de la plataforma Apple TV.

En lo que será el Clásico el Sol, el conjunto de Javier Mascherano busca el pase a la final para defender el título de campeón, con la vuelta del rosarino a Las Garzas, quien se perdió los últimos choques por haberse resentido de su leve lesión muscular que sufrió en el duelo ante el Necaxa por la segunda fecha del torneo.

Lionel Messi

En la conferencia de este martes, el asistente técnico, Javier Morales, explicó que tanto Messi como Jordi Alba, “entrenaron con nosotros, lo hicieron bien”. “Completaron el entrenamiento. Vamos a ver cómo se sienten en el transcurso del día. Mañana tomaremos una decisión para el partido”, declaró.

En esa línea deseó que esté en la convocatoria, pero remarcó que “este tipo de lesiones musculares son un proceso durante el día, hay que ver cómo se levanta al día siguiente”.

Pensando en el choque del próximo jueves 4 de septiembre, la idea es que el capitán llegue con ritmo de competencia, pero no sobrecargarlo.

Inter Miami - Orlando City: probables formaciones

  • Inter Miami: Óscar Ustari; Ian Fray, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rodrigo De Paul; Tadeo Allende, Lionel Messi o Yannick Bright, Telasco Segovia; Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.
  • Orlando City: Gallese; Freeman, Schlegel, Jansson, Brekalo; Atuesta, Araujo; Pasalic, Ojeda, Angulo; Muriel. DT: Óscar Pareja.
