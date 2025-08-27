Arjen Robben fue directo y eligió al mejor de la historia: ¿Lionel Messi o Cristiano Ronaldo? El ex delantero neerlandés sorprendió en su elección con un criterio inusual. Su carrera, repleta de títulos y goles, respalda su mirada sobre el fútbol. Por







Robben eligió entre la Pulga y el Bicho. Goal

La eterna discusión sobre quién es el mejor futbolista entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo dividió al mundo del deporte durante más de una década. Jugadores, técnicos y fanáticos dieron su opinión sobre esta rivalidad, y en esta oportunidad fue Arjen Robben quien se animó a tomar partido.

El exdelantero neerlandés, conocido por su velocidad y talento en la banda derecha, sorprendió con una respuesta particular cuando le preguntaron sobre cuál de los dos considera superior. Lejos de entrar en comparaciones estadísticas, Robben eligió destacar la esencia del juego de Lionel Messi y la naturalidad con la que se impone en el campo.

Durante una entrevista en el canal TOUZANI, Robben comentó que su criterio para definir a los mejores de todos los tiempos tiene un filtro claro: preguntarse si el jugador necesita trucos para brillar. Su conclusión fue contundente: Messi no los necesita. Con rapidez mental, control de balón y agilidad, el argentino logra marcar la diferencia sin necesidad de hacerse visible gracias a estas técnicas que resalta el ex delantero.

El exfutbolista también señaló que su visión coincide con la de muchos de sus colegas, quienes al ser consultados llegan a la misma conclusión. Para Arjen Robben, la grandeza de Messi se encuentra en su capacidad de resolver jugadas con sencillez y efectividad, atributos que lo convierten en el mejor jugador de los últimos tiempos y quizás de la historia.

Lionel Messi vs Australia Argentina Mundial Qatar 2022 Witters Los números de Arjen Robben en su carrera Arjen Robben tuvo una trayectoria destacada en varios de los clubes más importantes de Europa. Inició su camino profesional en el Groningen, donde disputó 46 partidos y marcó 8 goles en dos temporadas antes de pasar al PSV Eindhoven. En el conjunto de Eindhoven jugó 75 encuentros, convirtió 21 goles y brindó 17 asistencias, consolidándose como una de las promesas del fútbol neerlandés.