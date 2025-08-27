27 de agosto de 2025 Inicio
Arjen Robben fue directo y eligió al mejor de la historia: ¿Lionel Messi o Cristiano Ronaldo?

El ex delantero neerlandés sorprendió en su elección con un criterio inusual. Su carrera, repleta de títulos y goles, respalda su mirada sobre el fútbol.

Robben eligió entre la Pulga y el Bicho.

La eterna discusión sobre quién es el mejor futbolista entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo dividió al mundo del deporte durante más de una década. Jugadores, técnicos y fanáticos dieron su opinión sobre esta rivalidad, y en esta oportunidad fue Arjen Robben quien se animó a tomar partido.

El exdelantero neerlandés, conocido por su velocidad y talento en la banda derecha, sorprendió con una respuesta particular cuando le preguntaron sobre cuál de los dos considera superior. Lejos de entrar en comparaciones estadísticas, Robben eligió destacar la esencia del juego de Lionel Messi y la naturalidad con la que se impone en el campo.

Durante una entrevista en el canal TOUZANI, Robben comentó que su criterio para definir a los mejores de todos los tiempos tiene un filtro claro: preguntarse si el jugador necesita trucos para brillar. Su conclusión fue contundente: Messi no los necesita. Con rapidez mental, control de balón y agilidad, el argentino logra marcar la diferencia sin necesidad de hacerse visible gracias a estas técnicas que resalta el ex delantero.

El exfutbolista también señaló que su visión coincide con la de muchos de sus colegas, quienes al ser consultados llegan a la misma conclusión. Para Arjen Robben, la grandeza de Messi se encuentra en su capacidad de resolver jugadas con sencillez y efectividad, atributos que lo convierten en el mejor jugador de los últimos tiempos y quizás de la historia.

Los números de Arjen Robben en su carrera

Arjen Robben tuvo una trayectoria destacada en varios de los clubes más importantes de Europa. Inició su camino profesional en el Groningen, donde disputó 46 partidos y marcó 8 goles en dos temporadas antes de pasar al PSV Eindhoven. En el conjunto de Eindhoven jugó 75 encuentros, convirtió 21 goles y brindó 17 asistencias, consolidándose como una de las promesas del fútbol neerlandés.

Su salto a la Premier League se dio en el Chelsea, donde defendió la camiseta durante tres años. Allí acumuló 106 partidos, 19 goles y 21 asistencias, logrando títulos y un reconocimiento que lo catapultó a la liga española. En el Real Madrid jugó 65 veces, anotó 13 goles y aportó 14 asistencias, pero su mejor etapa llegaría en Alemania.

Con el Bayern Múnich alcanzó el punto más alto de su carrera. Entre 2009 y 2019 sumó 308 presentaciones, 144 goles y 101 asistencias, transformándose en ídolo del club bávaro y conquistando múltiples títulos, incluida la Champions League. Luego de un breve regreso al Groningen en la temporada 2020-21, colgó los botines dejando una marca imborrable en el fútbol mundial.

Más allá de las estadísticas, Robben se ganó un lugar en la memoria de los hinchas por sus diagonales letales desde la derecha hacia el centro y su zurdazo implacable, una jugada que lo convirtió en símbolo.

