Se conocieron los millonarios salarios de los pilotos de la Fórmula 1 en 2026: qué puesto ocupa Colapinto

Max Verstappen es el piloto que lidera el ranking de los mejores pagos con una gran diferencia por sobre el siete veces campeón, Lewis Hamilton y casi el doble que el reciente campeón, Lando Norris.

Por
Franco Colapinto y el rookie de Racing Bulls

Franco Colapinto y el rookie de Racing Bulls, Lindblad, son los que menos ganan en esta temporada

A poco de que empiece de manera oficial la temporada, se dieron a conocer los salarios de los pilotos de Fórmula 1 para esta temporada 2026 y los números son abismalmente impactantes.

A pesar de lograr contacto visual, el alemán viviría ajeno a sus siete títulos mundiales.
La información se desprende de datos publicados por el medio especializado en el deporte, RacingNews365, en los salarios se nota una importante brecha salarial entre las estrellas consagradas y los denominados rookies o los que ya tienen unos años en la élite del automovilismo.

En los primeros puestos es donde ya se siente la impactante diferencia, ya que el que más sueldo gana es el multicampeón Max Verstappen: el neerlandés obtiene un salario de 70 millones de dólares, apenas 10 millones más que el siete veces campeón, Lewis Hamilton.

En el tercer y cuarto puesto aparecen Charles Leclerc y George Russell, que están igualados con 34 millones cada uno, reflejando su condición de líderes en Ferrari y Mercedes, respectivamente.

¿En qué posición se encuentra Franco Colapinto? En lo que será el primer año siendo piloto oficial, arrancando la temporada de cero, el argentino se encuentra entre los que menos ganan de la parrilla junto al debutante, Arvid Lindblad, de Racing Bulls: sus contratos oscilan entre 500.000 y 1 millón de dólares por temporada.

colapinto Alpine

Ambos están en el último escalafón que representa el salario inicial ya supera con amplitud el promedio de un joven profesional en otras disciplinas. En ascenso de esta base los siguen Liam Lawson y Oliver Bearman, quienes perciben 1 millón de dólares anuales, una cifra que marca el estándar mínimo para pilotos asentados, pero sin estatus de figuras.

En la línea de los 2 millones de dólares por año aparecen Kimi Antonelli, la promesa de Mercedes, y el brasileño, Gabriel Bortoleto, piloto de Audi. Y a partir de ahora es donde se nota más las diferencias: en la franja de los 5 millones ya se encuentran Valtteri Bottas (Cadillac) y Isack Hadjar (Red Bull).

Cuáles son los pilotos que serán mejores pago en la temporada 2026

Con la gran diferencia salarial entre Max Verstappen y los demás pilotos se nota la gran brecha con el quinto puesto donde aparece el reciente campeón, Lando Norris, con 30 millones de dólares, casi el doble de diferencia con el referente de Red Bull.

De igual modo, el piloto de McLaren tiene una gran diferencia con su compañero, Oscar Piastri, quien percibe un salario de 13 millones de dólares, ubicándose en el puesto número 8, por detrás de Fernando Alonso (20 millones), Carlos Sainz (13 millones).

Ranking del pago de los pilotos de Fórmula 1 2026

  1. Max Verstappen (Red Bull Racing): 70 millones de dólares
  2. Lewis Hamilton (Ferrari): 60 millones de dólares
  3. George Russell (Mercedes): 34 millones de dólares
  4. Charles Leclerc (Ferrari): 34 millones de dólares
  5. Lando Norris (McLaren): 30 millones de dólares
  6. Fernando Alonso (Aston Martin): 20 millones de dólares
  7. Oscar Piastri (McLaren): 13 millones de dólares
  8. Carlos Sainz (Williams): 13 millones de dólares
  9. Alex Albon (Williams): 12 millones de dólares
  10. Pierre Gasly (Alpine): 12 millones de dólares
  11. Lance Stroll (Aston Martin): 12 millones de dólares
  12. Checo Pérez (Cadillac): 8 millones de dólares
  13. Nico Hülkenberg (Audi): 7 millones de dólares
  14. Esteban Ocon (Haas): 7 millones de dólares
  15. Valtteri Bottas (Cadillac): 5 millones de dólares
  16. Isack Hadjar (Red Bull Racing): 5 millones de dólares
  17. Kimi Antonelli (Mercedes): 2 millones de dólares
  18. Gabriel Bortoleto (Audi): 2 millones de dólares
  19. Liam Lawson (Racing Bulls): 1 millón de dólares
  20. Oliver Bearman (Haas): 1 millón de dólares
  21. Franco Colapinto (Alpine): entre 500.000 y 1 millón de dólares
  22. Arvid Lindblad (Racing Bulls): entre 500.000 y 1 millón de dólares
