El entrenador tendrá que resolver una cuestión reglamentaria para aprovecharla a su favor. El margen para incorporar tiene plazos ya definidos.

La inminente asunción de Eduardo Coudet como entrenador de Rive r tendrá un impacto en el mercado de pases ya que los focos estarán puestos en las dos vacantes habilitadas para incorporar jugadores que le queda al club. Luego de la salida de Marcelo Gallardo, el equipo tendrá una etapa de transición en donde se espera que se tomen decisiones para enriquecer el plantel y en donde se verá el gusto del nuevo técnico.

El ex técnico de Racing Club y Rosario Central se encontrará sobre la mesa la posibilidad de acudir nuevamente al mercado, pese a que el período de incorporaciones en nuestro país ya terminó. La institución dispone de dos cupos extraordinarios que pueden marcar el inicio de su gestión.

La reglamentación de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) contempla excepciones ante situaciones específicas . La grave lesión de Juan Portillo, rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, que lo dejará fuera de competencia entre siete y ocho meses, habilita la inscripción de un reemplazo. Por ese motivo, el club cuenta con un plazo de diez días para registrar al nuevo jugador.

Además, existe otra posibilidad vinculada a la salida de Matías Galarza Fonda, cedido al Atlanta United . En este caso, el reglamento permite incorporar hasta el 10 de marzo, lo que ofrece un margen mayor para resolver.

La trayectoria de Eduardo Coudet como entrenador comenzó en Rosario Central, donde acumuló 81 partidos oficiales entre 2015 y 2017, con 37 victorias, 26 empates y 18 derrotas, alcanzando un rendimiento superior al 56%. En ese período logró campañas destacadas en torneos locales e internacionales.

En 2017 tuvo un breve paso por Club Tijuana, con 20 encuentros dirigidos y una efectividad cercana al 42%. Ese mismo año asumió en Racing, donde consiguió sus mayores logros a nivel nacional, ya que ganó el torneo de Primera División 2018-19 y el Trofeo de Campeones 2019. En la Academia dirigió 73 partidos, con 37 triunfos y un rendimiento superior al 61%.

Chacho Coudet

Su carrera continuó en Brasil al frente de Sport Club Internacional, donde tuvo dos ciclos (2020 y 2023-2024) y superó los 100 partidos dirigidos en total, con más del 58% de efectividad acumulada. También pasó por Celta de Vigo, con 84 encuentros entre 2020 y 2023 en La Liga, y por Atlético Mineiro en 2023, donde obtuvo el Campeonato Mineiro.

Más recientemente trabajó en Deportivo Alavés durante las temporadas 2024-25 y 2025-26, sumando 55 partidos oficiales. En el total de su carrera como entrenador registra 457 presentaciones, con 203 victorias y una eficacia global cercana al 54%.