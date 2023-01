Coria confirmó el equipo argentino para la Copa Davis con bajas importantes y un debut

La lista final no incluye al "Peque" Schwartzman, Sebastián Báez y Horacio Zeballos debido a que los tenistas debieron priorizar su calendario en el circuito mundial, que para esa fecha los encuentra en la gira por Sudamérica jugando en polvo de ladrillo en la antesala del Argentina Open.

Pedro Cachín

La gran novedad de la convocatoria es Pedro Cachín (57° ATP). El cordobés de 27 años aseguró que “es un sueño hecho realidad, lo esperé y perseguí muchos años. En un momento lo vi muy lejano y el año pasado se dieron muchas cosas que quizá no me la esperaba tan rápido pero no me sorprende porque las busque mucho”.

El jugador viene del mejor año de su carrera que le permitió subir casi 200 puestos en el ranking mundial, llegar al cuadro principal en Roland Garros y acceder a la tercera ronda del US Open. Con esta convocatoria, puede convertirse en el argentino número 87 en representar al tenis nacional en la Copa Davis.

Copa Davis

El ganador de la serie entre Finlandia y Argentina será uno de los 12 equipos que pasarán a la fase de Grupos en el mes de septiembre. Las series restantes de Qualifiers son: Croacia-Austria, Francia-Hungría, Estados Unidos-Uzbekistán, Alemania-Suiza, Serbia-Noruega, Bélgica-Corea del Sur, Suecia-Bosnia, Países Bajos-Eslovaquia, República Checa-Portugal, Kazajinstán-Chile y Colombia-Gran Bretaña.

La Davis 2023 ya tiene definidos a los cuatro países que avanzaron directamente a las Finales de 2023: Canadá y Australia, campeón y subcampeón de la edición 2022, más los invitados España e Italia.