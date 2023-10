Copa Sudamericana Liga de Quito venció en una dramática definición por penales a Fortaleza y se consagró campeón

En tanto, en el equipo brasileño, Juan Martín Lucero fue el autor del primer gol del partido, mientras que otros dos ex Independiente, Silvio Romero y Emanuel Britez, erraron sus penales en la definición. También fueron de la partida en el equipo de Juan Pablo Vojvoda, Tomás Pochettino e Imanol Machuca, quien ingresó en el complemento, mientras que Gonzalo Escobar estuvo en el banco de suplentes y no entró.

El arquero ecuatoriano Alexander Domínguez (ex Vélez) se convirtió en figura al detener tres disparos de jugadores del equipo brasileño. En tanto, el ex Racing Paolo Guerrero, no pudo convertir su penal en el inicio de la serie para Liga.

Fortaleza Liga de Quito Copa Sudamericana

Con este título, Liga de Quito igualó a Independiente, Boca, Athletico Paranaense e Independiente del Valle como máximos campeones de la Sudamericana, todos con dos.

Un dato no menor es que Luis Zubeldia salió campeón por primera vez como DT, luego de 15 temporadas. Y tres de los cinco títulos internacionales de Liga de Quito fueron con entrenadores argentinos: con Edgardo “Patón” Bauza, cosechó la Copa Libertadores 2008 y Recopa Sudamericana 2010 y ahora con Zubeldía la Copa Sudamericana 2023.

