8 de octubre de 2026 Inicio
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Copa Sudamericana: Conmebol confirmó el árbitro para la semifinal entre Boca y Vasco da Gama

El juez chileno dirigirá por tercera vez consecutiva un partido de ida del Xeneize en el certamen continental, cuando los conducidos por Rodolfo Arruabarrena reciban al conjunto brasileño en La Bombonera.

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El Vasco Arruabarrena y el chileno se reencontrarán en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

El Vasco Arruabarrena y el chileno se reencontrarán en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

EFE

La Conmebol dio a conocer los árbitros para el inicio de las semifinales de la Copa Sudamericana, donde Boca Juniors se enfrentará a Vasco da Gama. El partido de ida se disputará el próximo martes 13 de octubre a las 21.30 en La Bombonera. Para este crucial encuentro, la casa madre del fútbol continental designó al chileno Piero Maza como el árbitro principal.

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La terna arbitral de campo será íntegramente trasandina: Maza estará secundado por los asistentes José Retamal y Carlos Poblete, mientras que Mathías Riquelme cumplirá la función de cuarto árbitro. Por su parte, la responsabilidad del VAR recaerá en el también chileno José Cabero, quien estará acompañado por Juan Serrano en el videoarbitraje.

La elección de Maza marca su tercera presencia consecutiva en un cruce de ida del Xeneize en la actual edición del torneo. Anteriormente, el árbitro dirigió la victoria frente a Deportivo Recoleta y el triunfo 1-0 ante San Pablo en La Bombonera. Con su presencia en el campo de juego, el equipo conducido por Rodolfo Arruabarrena buscará dar el primer paso rumbo a la gran final.

El historial general de Piero Maza dirigiendo a Boca refleja un saldo favorable de victorias y un empate. Entre sus antecedentes destacan la victoria 1-0 sobre Deportivo Cali en 2022 y la igualdad sin goles ante Nacional Potosí en Bolivia durante 2024. Sin embargo, también encabeza el recuerdo de la serie de Copa Libertadores 2025 ante Alianza Lima, donde tras imponerse 2-1 en los 90 minutos, el Xeneize terminó cayendo en la definición por penales.

Por el lado de Vasco da Gama, el referí chileno cuenta con el antecedente de haber dirigido el empate 2-2 frente a Independiente Medellín en los Playoffs de la presente Sudamericana. En tanto, la revancha de esta llave ya tiene escenario confirmado en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro, luego de que el Consorcio Fla-Flu no aceptara ceder el Maracaná.

Otra vez el chileno Piero Maza, de 41 años, dirigirá a Boca.

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