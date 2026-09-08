Boca le gana 1 a 0 a San Pablo por la ida de los cuartos de final

Boca empata 0 a 0 con San Pablo en La Bombonera, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en un partido que empezó dominado por la visita, que el local emparejó con el correr de los minutos, pero ninguno logró convencer al cierre de la primera parte. El Xeneize afronta una instancia decisiva del torneo internacional, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita llegar con posibilidades a la revancha en Brasil.
San Pablo arrancó mejor y se hizo cargo del partido ante Boca durante los primeros minutos. El equipo brasileño presionó alto, atacó por los costados y encontró espacios para llegar al área, mientras el Xeneize tuvo dificultades para salir con claridad. Álvaro Montero apareció para salvar al local a los 17' y evitó que la visita abriera el marcador, después de un cabezazo a quemarropa de Luciano.
Boca, de a poco, consiguió acomodarse en defensa con Lautaro Di Lollo y Facundo Herrera, que empezaron a anticipar los avances de San Pablo y a cortar sus ataques antes de que llegaran al área. Con el correr de los minutos, el Xeneize encontró espacios, mientras Leandro Paredes asumió mayor protagonismo en la distribución y Alan Velasco y Leonel Flores buscaron darle velocidad al ataque, aunque todavía sin profundidad.
Boca tuvo su primer remate al arco con una rápida salida de contraataque recién a los 35'. Leonel Flores asistió a Lautaro Blanco, quien encaró por el sector izquierdo y sacó un zurdazo desde dentro del área que se fue por encima del travesaño. El lateral encontró espacio para definir, pero no consiguió darle dirección al remate.
En el cierre del primer teimpo, el partido se volvió trabado y deslucido, con ambos equipos lejos de los arcos y dificultades para hilvanar varios pases seguidos. Boca tuvo algunos avances sobre el final, pero no logró transformarlos en una ocasión clara y se fue al descanso con un empate sin goles en la Bombonera.
Cómo llegaron Boca y San Pablo a este partido
El equipo de Rodolfo Arruabarrena llegó a este compromiso después de igualar 2-2 ante Gimnasia de Mendoza por el Torneo Clausura, en un encuentro disputado como visitante. Boca había presentado una formación alternativa debido a la proximidad del duelo internacional y ahora vuelve a poner sus principales nombres para afrontar el desafío continental.
San Pablo, en tanto, aterrizó en Buenos Aires con la intención de llevarse un resultado positivo que le permita afrontar con mayor tranquilidad el partido de vuelta. El conjunto brasileño atraviesa un buen momento y quiere aprovechar cualquier espacio que pueda conceder el local durante los primeros 90 minutos de la serie.
La serie tendrá su definición el martes 15 de septiembre desde las 21:30, cuando Boca visite a San Pablo en el estadio Morumbí. El equipo que consiga imponerse en el resultado global avanzará a las semifinales de la Copa Sudamericana, mientras que una igualdad en el marcador acumulado llevará la definición a los penales.