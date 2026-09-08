Boca le gana 1 a 0 a San Pablo por la ida de los cuartos de final En un encuentro con pocas situaciones, el Xeneize iguala ante el conjunto brasileño, en el primer partido del mata-mata entre dos potencias que buscan de las semifinales del certamen continental. Por Agregar C5N en









Boca Juniors enfrenta a San Pablo en la Bombonera por la Copa Sudamericana. Web

Boca empata 0 a 0 con San Pablo en La Bombonera, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en un partido que empezó dominado por la visita, que el local emparejó con el correr de los minutos, pero ninguno logró convencer al cierre de la primera parte. El Xeneize afronta una instancia decisiva del torneo internacional, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita llegar con posibilidades a la revancha en Brasil.

San Pablo arrancó mejor y se hizo cargo del partido ante Boca durante los primeros minutos. El equipo brasileño presionó alto, atacó por los costados y encontró espacios para llegar al área, mientras el Xeneize tuvo dificultades para salir con claridad. Álvaro Montero apareció para salvar al local a los 17' y evitó que la visita abriera el marcador, después de un cabezazo a quemarropa de Luciano.

Web Boca, de a poco, consiguió acomodarse en defensa con Lautaro Di Lollo y Facundo Herrera, que empezaron a anticipar los avances de San Pablo y a cortar sus ataques antes de que llegaran al área. Con el correr de los minutos, el Xeneize encontró espacios, mientras Leandro Paredes asumió mayor protagonismo en la distribución y Alan Velasco y Leonel Flores buscaron darle velocidad al ataque, aunque todavía sin profundidad.

Boca tuvo su primer remate al arco con una rápida salida de contraataque recién a los 35'. Leonel Flores asistió a Lautaro Blanco, quien encaró por el sector izquierdo y sacó un zurdazo desde dentro del área que se fue por encima del travesaño. El lateral encontró espacio para definir, pero no consiguió darle dirección al remate.

En el cierre del primer teimpo, el partido se volvió trabado y deslucido, con ambos equipos lejos de los arcos y dificultades para hilvanar varios pases seguidos. Boca tuvo algunos avances sobre el final, pero no logró transformarlos en una ocasión clara y se fue al descanso con un empate sin goles en la Bombonera.