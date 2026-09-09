9 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

La conmovedora historia del rugbier Jai Arrow: le diagnosticaron ELA, jugó su partido 100 y se retiró entre lágrimas

El australiano, de 31 años, se retiró del rugby profesional rodeado por más de 40.000 personas en un conmovedor homenaje organizado por su club, South Sydney Rabbitohs, y la NRL.

Por
La emoción de Jai Arrow por el recibimiento en el ingreso al campo de juego junto a sus compañeros de South Sydney Rabbitohs.

La emoción de Jai Arrow por el recibimiento en el ingreso al campo de juego junto a sus compañeros de South Sydney Rabbitohs.

Darrian Traynor - Getty Images AsiaPac

El jugador australiano de rugby Jai Arrow, de 31 años, anunció su retiro de la actividad profesional luego de ser diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa incurable. Lejos de rendirse ante el duro panorama, el tercera línea protagonizó una historia que emocionó al deporte australiano: gracias a una autorización especial de la liga, pudo disputar su partido número 100 con los South Sydney Rabbitohs y recibió una emotiva ovación de más de 40.000 fanáticos en su despedida.

Loïk Le Priol y Romain Bouvier.
Te puede interesar:

Violencia y extrema derecha: quiénes son los acusados por el asesinato del rugbier Federico Martín Aramburú

Arrow entre lágrimas y ovacionado por 40.000 personas.

Arrow entre lágrimas y ovacionado por 40.000 personas.

Arrow contaba con una destacada trayectoria de 178 encuentros en la Nations Rugby League (NRL), habiendo tenido etapas en los Brisbane Broncos, los Gold Coast Titans y los Queensland Maroons antes de sumarse a los Rabbitohs en 2021. Tras ser reconocido como el mejor jugador del torneo en la temporada anterior, en mayo anunció su retiro al recibir el diagnóstico médico de esta enfermedad de la neurona motora, momento en el que se encontraba a tan solo dos cotejos de llegar al centenar con la institución.

Ante esta situación, los Rabbitohs solicitaron una autorización especial que contó con el guiño de los equipos rivales y la aprobación formal de la NRL. La medida permitió que el delantero fuera incluido como jugador extra durante los últimos dos compromisos de la temporada regular, brindándole la oportunidad de ingresar al campo para completar las presencias necesarias y llegar a la cifra del centenario.

La despedida definitiva tuvo lugar en el Allianz Stadium de Sídney ante más de 40.000 espectadores, durante la victoria por 50-20 frente a los Sydney Roosters. Arrow saltó al césped emocionado junto a su esposa Berina y su pequeña hija Ayla, mientras el estadio entonaba a coro "You'll never walk alone" y "Stand By Me". Tras recibir un homenaje con pasillo de honor por parte de sus compañeros y retirarse segundos después del saque inicial, aseguró conmovido: "No temo lo que tenga que venir, lucharé hasta la muerte".

Como reconocimiento a su valentía y trayectoria, el rugbier fue distinguido como "jugador del partido". La inolvidable jornada reunió a leyendas del club y contó con sentidas palabras del capitán Cameron Murray en medio de los festejos por el pase a la etapa eliminatoria. Además, la institución anunció la realización de una cena de gala con el fin de homenajearlo fuera de la cancha y reunir fondos para acompañarlo a él y a su familia.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las imágenes de la pelea previa al ataque a Federico Aramburú. 

Video: así fue la pelea previa al asesinato de Federico Martín Aramburú en París

Federico Aramburú murió en la madrugada del 19 de marzo de 2022, tras una pelea que empezó en un bar.

Crimen de Federico Aramburú: empezó el juicio en Francia y los acusados podrían recibir perpetua

El apertura Santiago Carreras fue una de las grandes figuras del equipo argentino.
play

Los Pumas y un empate agridulce: igualaron 28-28 con Australia en la revancha en Mendoza

El apertura Santiago Carreras con la remera en homenaje a Federico Aramburú y el pedido de justicia.

"Justicia por Fede": Los Pumas se sumaron al reclamo a cuatro años del asesinato de Aramburú

Julián Álvarez y Alexis Mac Allister en el partido entre Liverpool y Atlético de Madrid por la Champions League. 

Con actuaciones clave de Álvarez y Mac Allister, Liverpool le ganó 2-1 al Atlético de Madrid

El jugador tiene contrato con Newells hasta diciembre de 2027.

Detuvieron a un futbolista de Newell's y le secuestraron un arma de fuego

Rating Cero

Una bacteria se fue a la sangre y se hizo una encefalitis hepática”, explicó la panelista.

Cómo sigue la salud de Costa: la panelista de Vero Lozano habló desde su internación

Gran Hermano: la filtración del audio que encendió el escándalo.

Se filtró el audio de una participante de Gran Hermano a días de la final y encendió las sospechas: "Si no voy a ganar..."

Ricardo Darín desembarca en el Teatro Colón con una obra inspirada en Jorge Luis Borges.

Darín llega al Colón con un homenaje a Borges: de qué se trata y cuándo se estrena

Un fuerte reclamo involucra a Evelyn Botto.

Un escándalo envuelve a Fede Bal con otra mujer en medio de su relación con Evelyn Botto: "¿Por qué me dejaste?"

Lotocki fue condenado a 8 años de prisión por estafa y lesiones graves.

Desde la cárcel, Lotocki le envió un enigmático mensaje a su esposa: "La distancia cambió muchas cosas"

La presentadora se alejó de los medios hace un tiempo.

Se destacó como conductora, su vida cambió con la filtración de un video y ahora viaja por el mundo con su novia

últimas noticias

El INDEC publicará este jueves la inflación de agosto en un test clave para las promesas de Milei

El INDEC publicará este jueves la inflación de agosto en un test clave para las promesas de Milei

Hace 10 minutos
Owen González, el niño que murió tras el ataque de un pitbull, junto a su madre de 19 años. 

Un niño murió tras ser atacado por un pitbull: su madre lo despidió con un doloroso mensaje

Hace 11 minutos
Una bacteria se fue a la sangre y se hizo una encefalitis hepática”, explicó la panelista.

Cómo sigue la salud de Costa: la panelista de Vero Lozano habló desde su internación

Hace 20 minutos
Los activos argentinos suben con fundamentals propios.

A contramano del mundo: el Merval extendió su rally, subió por tercera rueda consecutiva y cayó el riesgo país

Hace 20 minutos
Gran Hermano: la filtración del audio que encendió el escándalo.

Se filtró el audio de una participante de Gran Hermano a días de la final y encendió las sospechas: "Si no voy a ganar..."

Hace 34 minutos