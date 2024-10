Copa Argentina: confirmaron la hora y sede del partido entre Boca y Gimnasia

El ganador del encuentro se cruzará en las semifinales con el puntero de la Liga Profesional, Vélez, que derrotó 1-0 a Independiente con un gol de Claudio Aquino en el estadio de Lanús.

En tanto, el horario y la sede del encuentro se confirmó mientras el club de La Ribera espera por la definición de quién será su nuevo DT tras la renuncia de Diego Martínez. En tanto, Mariano Herrón asumió como director técnico interino y se aguarda si finalmente su reemplazante será Fernando Gago, quien se desempeña en Chivas de Guadalajara.

Fernando Gago sorprendió a todos y aseguró que nadie lo llamó de Boca: ¿se queda en México?

El entrenador Fernando Gago dejó desconcertado al mundo Boca con sus declaraciones en la previa del clásico de Jalisco, entre Chivas de Guadalajara y Atlas. El DT argentino sorprendió a todos, en medio de los rumores de su posible llegada al banco del Xeneize: "No me contactó nadie de ningún club. No sé de dónde salió esa información. Ni conmigo ni con mi entorno", expresó.

En una entrevista al medio mexicano Telemundo Deportes, el DT de 38 años dejó en claro que su mente está en su actual equipo y se desentendió de un posible regreso a la Argentina: "Lo voy a aclarar para ser sincero, no tuve ningún llamado, no sé de dónde salen estas informaciones, fue una semana normal en la previa de un clásico", aseguró Gago.

A minutos de la disputa del partido entre Chivas de Guadalajara y Atlas por la Liga mexicana, el exentrenador de Racing y Aldosivi tampoco afirmó que seguirá en el conjunto de Jalisco hasta el final del campeonato. “Todo puede pasar en el fútbol, esto está muy claro. Hoy perdemos, perdemos cinco partidos y puede que yo no esté más. O puede que esté siete años más. Siempre vivo el hoy. Soy muy claro con lo que pretendo”, continuó.

“No sé por qué se instaló este rumor, pero bueno, es parte del fútbol y lo entiendo de esta manera. Trato de alejarme de todo lo que es ajeno al día a día”, agregó. Y en su cierre fue muy claro: “Yo tengo contrato con el club (Chivas). No tuve ninguna oferta de nadie”.