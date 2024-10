Fernando Gago sorprendió a todos y aseguró que nadie lo llamó de Boca: ¿se queda en México?

El entrenador Fernando Gago dejó desconcertado al mundo Boca con sus declaraciones en la previa del clásico de Jalisco, entre Chivas de Guadalajara y Atlas. El DT argentino sorprendió a todos, en medio de los rumores de su posible llegada al banco del Xeneize: "No me contactó nadie de ningún club. No sé de dónde salió esa información. Ni conmigo ni con mi entorno", expresó.