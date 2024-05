Conmoción en Junín: encontraron muerto al utilero de Sarmiento que estaba desaparecido

Al mismo tiempo enviaron las condolencias a la familia del Quinteros: “Acompañamos a su familia en este difícil momento. Federico QEPD. Estarás siempre en nuestros corazones”.

Del utilero de 32 años no se sabía nada del lunes pasado cuando había sido visto por última vez alrededor de las 17.30 horas, en las inmediaciones del parque Borchex, en la ciudad de Junín. Esa tarde, los jugadores se reencontraron en el predio, pero Quinteros no se presentó y, tras los fallidos intentos de rastrear su paradero, se inició la búsqueda que hasta ahora no dio resultado.

Con mucha tristeza y profundo dolor, informamos que Federico Quinteros fue encontrado sin vida en la mañana de hoy.

Agradecemos a las autoridades policiales, seguridad municipal, justicia , medios de prensa, ONG nacionales y público en general que se hizo eco de su búsqueda.

Rápidamente pidieron colaboración para poder encontrarlo, pero finalmente la triste noticia se confirmó este jueves: apareció sin vida en inmediaciones de la zona de quintas de calle Alberdi, pasando el cruce con la ruta nacional 188, según detalló el medio local Semanario.

La muerte del utilero Federico Quinteros habría sido un suicidio

Las primeras informaciones de la muerte del utilero Federico Quinteros dan cuenta que se habría suicidado. Es que, horas antes de su desaparición hizo una llamativa publicación en su estado de WhastApp.

“Les pido disculpas a todos por el dolor que voy a causar. Esta vez me la vida me ganó… siempre la remé. Me enfrenté a muchos obstáculos en mi vida y siempre salí adelante, pero esta vez no puedo”, se lee en el descargo con letras blancas y un fondo amarillo.

Y agregó: “Cuiden mucho a mi familia, sin ellos no hubiera llegado hasta acá. Gracias por la vida que me dieron”.