Impacto mundial: un nominado al Balón de Oro 2026 es protagonista de un escándalo a días de la premiación La confirmación del juicio contra el lateral de la selección de Marruecos sacudió al mundo del fútbol. Recientemente había sido confirmado como parte de la prestigiosa nómina que galardona al mejor futbolista del año. Por Agregar C5N en









Hakimi figura entre los 30 nominados al galardón masculino. Redes sociales

El Tribunal Supremo francés confirmó este miércoles el envío a juicio oral del defensor marroquí del París Saint-Germain Achraf Hakimi, acusado de violación por una joven en 2023. La decisión cierra la vía recursiva para el futbolista, quien deberá sentarse en el banquillo de los acusados en un Tribunal de lo Criminal del departamento de Altos del Sena, posiblemente en Nanterre, en un proceso que todavía no tiene fecha fijada.

La más alta instancia judicial francesa rechazó el recurso que los abogados de Hakimi habían presentado contra la resolución del Tribunal de Apelación de Versalles, dictada el 19 de junio en pleno Mundial 2026. Con ese rechazo, el jugador nacido en Madrid hace 27 años agotó todas las instancias para evitar el juicio.

El caso tomó una nueva dimensión por el momento en que se confirmó, a tan solo semanas de la ceremonia del Balón de Oro 2026, programada para el 26 de octubre en el London Palladium de Londres. Hakimi figura entre los 30 nominados al galardón masculino, lo que lleva a esta la confirmación del juicio en un tema que impacta en el mundo del fútbol internacional.

La abogada de la denunciante, Rachel-Flore Pardo, celebró la decisión con una declaración enviada a EFE. "Tras tres años y medio de combate judicial, tras haber sido calumniada y arrastrada por la defensa de Achraf Hakimi, mi clienta está convencida de que se hará justicia, luchará hasta el final", afirmó. La letrada también expresó que su clienta espera que "este proceso ayudará a otras mujeres y romperá todavía más la fortaleza de la negación y de la impunidad de las violencias sexuales, incluso en el mundo del fútbol profesional".

Redes sociales Hakimi, uno de los nominados al Balón de Oro 2026 La ceremonia número 70 del Balón de Oro tendrá dos particularidades históricas. Será la primera que no se realice en Francia y también la primera edición en la que no será obligatorio jugar en Europa para ser considerado candidato. La gala se llevará a cabo el 26 de octubre en el London Palladium de Londres y el período evaluado abarca de agosto a julio por temporada deportiva, con especial peso en el rendimiento durante el Mundial 2026.

Para elegir a los ganadores, en donde en una de las categorías figura Hakimi, France Football convoca a un jurado de 100 periodistas en la categoría masculina y 50 en la femenina, representantes de los países mejor posicionados en el ranking FIFA. Cada jurado selecciona un top 10, asignando puntos según la posición elegida, y quien acumule más puntos se lleva el trofeo. Redes sociales Los 30 nominados al Balón de Oro masculino son Bellingham, Pau Cubarsí, Cucurella, Dembélé, Luis Díaz, Bruno Fernandes, Haaland, Gabriel, Harry Kane, Hakimi, Lamine Yamal, Kvaratskhelia, Marquinhos, Sadio Mané, Lautaro Martínez, Mbappé, Nuno Mendes, Lionel Messi, Michael Olise, Joao Neves, Willian Pacho, Julián Quiñones, Declan Rice, Rodri, Fabián Ruiz, Ferrán Torres, William Saliba, Upamecano, Vinicius Jr. y Vitinha. Entre los argentinos, Emiliano Martínez va por el Trofeo Lev Yashin al mejor arquero, mientras que Messi y Lautaro competirán por el galardón principal.