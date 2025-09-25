Los porqué de una nueva frustración de River

Errores de planificación, de armado de plantel, de fichajes, lo micro y lo macro, y una certeza: debe dejar de vivir en el pasado y armar un equipo moderno, imitando el modelo Palmeiras.

En el año no hay más de diez partidos grandes. De esos que definen temporadas y ciclos. Y River viene flaqueando en ellos . Hace tiempo. Por cuestiones micro y macro. Por planificación, por armado de plantel, por desacierto en fichajes, por seguir emparchando un equipo que no encuentra una identidad y por la falta de “magia” que sobró en el primer ciclo del Muñeco. Esta nueva frustración del club con más billetera del país tiene varias aristas.

Empezando por lo más chico, que no deja de ser algo tan grande como determinante. En el más alto nivel, en los cruces más importantes, todo se define por detalles. Por enormes detalles. A veces los trámites de los partidos no explican los resultados, sí jugadas puntuales o momentos de encuentros que definen todo… Y al Millonario le viene faltando eso, entre otras cosas. Todo lo que antes tenía con Gallardo y ahora no.

Justamente este Palmeiras, el mejor de Brasil en los últimos 5 años, es el ejemplo a seguir. Como alguna vez Abel Ferreira copió al Muñeco, su referente, ahora podría ser al revés. Básicamente en planificar un plantel y armarlo quirúrgicamente con dos jugadores top por puesto para poder competir todo el año, especialmente en los partidos de esta talla. Es verdad que Palmeiras gastó 135 millones en este año, pero ojo: River gastó 65 en los últimos tres mercados . No es poco. Para acá, en realidad, es muchísimo.

Armani se mantiene como titular, en alto nivel, pese a sus 38 años y que la dirigencia pensó que ya estaba para dejar el lugar. En el año viene siendo uno de los dos mejores de River y el responsable de haber llegado a cuartos. Es muy buena búsqueda Ledesma como sucesor, más allá del error en Tucumán.

Defensores

Lucas Martinez Quarta @RiverPlate

Se pensó en Pezzella y Martínez Quarta, interesantes alternativas a priori. Pero lo de Pezzella fue muy pobre -salvo los primeros cinco partidos- y ahora encima, a los 34 años, tiene que recuperarse de una grave lesión. El Chino viene teniendo tantas malas como buenas hasta ahora, más allá de su buena serie ante Palmeiras. Paulo Díaz sigue en la misma tónica de siempre: primero un cruce épico, luego un gol regalado.

La apuesta por Acuña también pareció segura, aunque no lo era hasta el Mundial de Clubes… Desde ahí el Huevo ha sido el mejor del equipo, pero, como otros, ya está grande (33 años) y muy rodado. En otro caso de gente grande en el plantel…

El regreso de Montiel también parecía una gran noticia, pero Cachete alterna buenas con algunas no tanto. Aún no está en el nivel esperado. Bustos ha estado bien, dentro de todo, en lo poco que le tocó jugar. Aprobado con lo justo (6 puntos).

Mediocampo

Juanfer Quintero Palmeiras @RiverPlate

Uno de los grandes problemas del equipo. Enzo hace lo que puede con 39. El suplente es Portillo, que puede servir para dar una mano, pero no es el 5 de elite, por tres años, que necesita River en el medio. Ni hablar de Castaño.

Galoppo, que puede jugar en ambos costado, es uno de los pocos refuerzos que ha rendido, sobre todo con goles. Una buena dentro de muchas malas en ese lugar del campo. Maxi Meza, otro regreso a una edad importante (32), nunca arrancó y ha vivido lesionado, mientras que el hermano recién está apareciendo con algunas cosas interesantes.

Nacho y Juanfer. Fernández, hasta hace meses, era descartable y terminó metiéndose de titular con poco. Eso habla mucho de cómo está armado el equipo, emparchando siempre, buscando respuesta en la experiencia pese al paso de los años. Juanfer termina siendo esencial porque es el único especial, distinto, pero hoy no puede jugar más de 60 minutos. Eso también habla mucho de cómo está River.

No es casualidad que en la nota se repite el tema de la edad y las lesiones. Ahí radica otro problema. Mucha gente entrada en años, ya demasiada rodada, con muchos problemas físicos y sin la frescura que el fútbol actual requiere.

Delantera

driussi river libertad @RiverPlate

Colidio asomo como alguien muy interesante, brillando algunos partidos y, también, siendo intrascendente en otros más importantes. Tiene desequilibrio, pero le falta un golpe de horno. La gran apuesta fue Salas ahí y viene rindiendo desde los intangibles (agresividad y presión) con goles. El mejor refuerzo de River en mucho tiempo.

Al venir de casi un año y medio de fracasos de Borja, Driussi llegó para ganarse el puesto. Varias lesiones del Gordo y unos cuantos goles, no parece ser el 9 de elite que necesita River, aunque tiene cosas buenas y valiosas. Borja ya cumplió su ciclo.