Los argentinos compraron casi u$s2.900 millones a un año de las elecciones Según datos del Banco Central, la demanda neta de divisas por parte de las personas alcanzó los u$s3.410 millones en el mes, mientras el acumulado desde la flexibilización del cepo superó la barrera de los u$s50.000 millones. Un tercio de esos dólares quedó "debajo del colchón". Por Agregar C5N en









Un tercio de los dólares que compraron personas y empresas quedó "debajo del colchón", nivel máximo desde octubre de 2025.

La demanda de moneda extranjera por parte de los ahorristas volvió a acelerarse en el mercado cambiario a un año de las elecciones presidenciales. Durante el mes de septiembre, la compra bruta de dólares en efectivo por parte de las personas humanas alcanzó los u$s2.896 millones, consolidándose como el segundo mes de mayor demanda en lo que va del año 2026, únicamente por detrás del pico registrado en julio. Al computar las operaciones netas de billetes, los gastos con tarjeta en el exterior y las transferencias de divisas sin destino específico, el público demandó un saldo neto total de u$s3.410 millones.

Un dato destacado del Informe de Evolución del Mercado de Cambios publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) radica en la dinámica de los compradores. A pesar de que la cantidad de individuos que adquirieron divisas disminuyó de 1,7 millones en agosto a 1,6 millones de personas en septiembre, el monto bruto comprado se incrementó en u$s43 millones. Esto demuestra un aumento en el monto promedio adquirido por cada comprador en el mercado formal, en un contexto donde unas 758.000 personas vendieron un total de u$s425 millones.

Desde la flexibilización de las restricciones cambiarias instrumentada en abril de 2025, las compras brutas de divisas por parte de personas físicas acumularon la cifra de u$s50.186 millones. Descontadas las ventas realizadas por particulares en el mismo período (u$s7.372 millones), la demanda neta del sector privado trepó a los u$s42.814 millones. En los primeros nueve meses de 2026, las compras brutas totalizaron u$s23.794 millones, con un promedio mensual de u$s2.644 millones, superando el ritmo de demanda previo.

Respecto al destino de los fondos adquiridos durante el noveno mes del año, las estimaciones oficiales indican que dos tercios de las divisas que salieron del mercado se destinaron directamente al ahorro. Específicamente, de los u$s2.400 millones netos de salida de billetes y divisas sin fines específicos, u$s800 millones quedaron depositados en bancos locales, u$s800 millones incrementaron la tenencia de activos en el exterior y los u$s800 millones restantes cubrieron consumos corrientes y servicios con tarjeta. La predilección por la divisa se mantuvo firme a pesar de que el dólar oficial avanzó apenas un 4,34% en el año, frente a una inflación acumulada del 23,6% entre enero y septiembre.

Esta elevada presión compradora sobre el mercado libre coincidió con una fuerte sangría en las arcas de la autoridad monetaria. Aunque el BCRA logró efectuar compras netas por u$s474 millones en el mercado cambiario, las reservas internacionales sufrieron una caída mensual de u$s2.167 millones, cerrando septiembre en u$s46.092 millones. La disminución en el stock del Central se explicó principalmente por los compromisos de deuda, entre los que destacaron los pagos de capital al Fondo Monetario Internacional (FMI) por u$s794 millones y la liquidación de servicios a otros organismos internacionales.