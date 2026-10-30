Antes del Superclásico Boca-River, la sobrina del Vasco Arruabarrena le advirtió : "Ganá o..." Maitena apareció ante las cámaras junto a sus compañeros de secundario, explicó el vínculo familiar con el director técnico y pronunció una frase que generó risas en el estudio. A dos días del partido, el recorte circuló rápidamente por las redes sociales. Por Agregar C5N en









Rodolfo Vasco Arruabarrena, el DT de Boca, prepara el equipo para el Superclásico del domingo ante River. Web

A dos días del Superclásico entre Boca y River del domingo 1° de noviembre, Maitena, sobrina del entrenador Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, sorprendió durante un móvil de ESPN a la salida de su colegio al contar quién era su tío y dedicarle una advertencia por el partido que se jugará desde las 15 en la Bombonera.

La joven se encontraba con otros estudiantes cuando el cronista Damián Iribarren la invitó a hablar sobre fútbol. En la charla, explicó que el vínculo con el entrenador llega a través de su madre, hermana del exjugador y actual técnico de Boca, quien también le transmitió la pasión por el club.

Maitena, sobrina del Vasco Arruaberrena, advirtió a su tío: "Ganá o no entrás más a mi casa". ESPN (captura de video) Cuando le preguntaron por su equipo, Maitena no dudó en despejar cualquier incógnita y dejó en claro que la identificación familiar también se convirtió en una elección propia. "Mi mamá es la hermana del Vasco. Soy hincha de Boca, obvio", respondió ante el cronista de la señal deportiva.

La intervención no terminó ahí. El panel que conducía Sebastián "Pollo" Vignolo quiso saber qué mensaje le enviaba a su tío en la previa del clásico y Maitena contestó: "Él ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Ganar, obvio", una respuesta que resumió la expectativa familiar por el partido.

Pero el cierre fue el que provocó las risas en el estudio: "Ganá o no entrás más a mi casa", disparó la adolescente, que convirtió un reclamo futbolero en una condición y se convirtió en una de las escenas más comentadas de la previa del enfrentamiento entre los dos equipos.