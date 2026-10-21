21 de octubre de 2026 Inicio
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Boca ya tiene rival: Atlético Mineiro eliminó a Montevideo City Torque y pasó a la final de la Copa Sudamericana

El equipo uruguayo ganó 2-0, pero no le alcanzó para dar vuelta la serie ya que el equipo de Eduardo Domínguez se había impuesto por 3-0 en el partido de ida. El Galo enfrentará al Xeneize por el título continental el 21 de noviembre.

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Mineiro perdió, pero mantuvo la ventaja en el resultado global.

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Atlético Mineiro sufrió en el Estadio Centenario, pero logró el objetivo que fue a buscar a Uruguay: eliminó a Montevideo City Torque y clasificó a la final de la Copa Sudamericana. De esta manera, quedó definido el rival de Boca para el partido decisivo, que se jugará el sábado 21 de noviembre en Barranquilla.

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El equipo de Eduardo Domínguez llegó a este encuentro con ventaja después de ganar 3-0 en la ida, pero la clasificación no fue fácil. El local fue superior durante la primera mitad y avisó con varias situaciones de peligro, aunque la buena actuación del arquero Gabriel Delfim le impidió abrir el marcador.

El trámite se complicó aún más a los 28 minutos del segundo tiempo, cuando Mineiro se quedó con 10 jugadores por la expulsión de Alan Franco. El lateral derecho, que ya había sido amonestado, recibió la segunda amarilla por un duro codazo a Diogo Guzman; el árbitro Cristián Reyes le mostró la roja y será baja para la final ante el Xeneize.

Montevideo City Torque aprovechó el hombre de más y, sobre el final del partido, se ilusionó con la remontada. A los 43' de la segunda etapa, Kevin Silva marcó el 1-0 para el local tras una chilena de Juan Quintana. Y apenas cinco minutos después, a los 48', Gary Kagelmacher apareció solo por arriba y definió de cabeza ante Delfim para ampliar la diferencia.

Noticia en desarrollo.-

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