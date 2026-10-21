21 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

El importante premio que acumuló Boca por llegar a la final de la Sudamericana y cuánto puede ganar si es campeón

El pasaje al duelo decisivo del certamen continental le aseguró a la institución Xeneize un millonario monto deportivo.

Por
Lautaro Di Lollo marcó rápido para Boca y el Xeneize empató la serie ante Vasco da Gama. 

Lautaro Di Lollo marcó rápido para Boca y el Xeneize empató la serie ante Vasco da Gama. 

Web

Tras sellar un triunfazo por 3-1 ante Vasco da Gama en el estadio Maracaná, Boca no solo aseguró el pasaje al cruce decisivo del certamen continental, sino que además cosechó un sustancioso beneficio económico. Luego de quedar al margen en la fase de grupos de la Copa Libertadores, el conjunto de la Ribera inició una destacada campaña en la Copa Sudamericana 2026 que le permitió acumular 2,6 millones de dólares en premios deportivos otorgados por la Conmebol a lo largo de cada instancia superada.

Mineiro perdió, pero mantuvo la ventaja en el resultado global.
Te puede interesar:

Boca ya tiene rival: Mineiro eliminó a Montevideo City Torque y pasó a la final de la Sudamericana

El camino financiero y deportivo del Xeneize comenzó en la fase de Playoffs, donde embolsó 500 mil dólares tras dejar en el camino a O'Higgins desde la tanda de penales. Posteriormente, por avanzar en octavos de final ante Recoleta sumó otros 600 mil dólares, cifra que se incrementó con los 700 mil dólares obtenidos al superar los cuartos de final. Finalmente, la clasificación lograda frente a Vasco da Gama en semifinales le aportó 800 mil dólares, configurando el pozo total acumulado antes de la gran definición.

De cara al encuentro definitorio, el monto total en juego representa una inyección financiera bisagra para la institución de La Boca. En caso de consagrarse campeón, el club obtendrá el cheque principal de 10 millones de dólares, lo que sumado a lo que ya recaudó daría un total general de 12,6 millones de dólares. Por su parte, si termina en el segundo puesto como subcampeón, recibirá la suma de 2,5 millones de dólares, alcanzando un piso definitivo de 5,1 millones de dólares en todo el certamen.

A la espera del cotejo final, la dirigencia y el cuerpo técnico aguardan por la definición del rival que saldrá de la semifinal entre Montevideo City Torque y Atlético Mineiro. Más allá del rival que le toque en suerte, el elenco azul y oro ya garantizó una cosecha millonaria, con la clara ambición de coronar la temporada levantando el trofeo continental.

Cuándo jugará Boca la final de la Copa Sudamericana 2026

Luego de sellar la clasificación en una llave electrizante, la escuadra de la Ribera aguarda por la confirmación oficial de su adversario para el duelo por el título. La esperada gran final de la Copa Sudamericana 2026 se llevará a cabo el próximo sábado 21 de noviembre en el imponente Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia, reducto neutral designado por la Conmebol para albergar el choque decisivo.

El rival del elenco azul y oro saldrá del cruce entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque. Los conducidos por Eduardo Domínguez cuentan con todas las fichas para meterse en la definición tras conseguir un contundente triunfo por 3-0 en el choque de ida disputado en suelo brasileño, aunque el conjunto uruguayo intentará lograr la hazaña deportiva actuando en condición de local.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los valores varían según la aerolínea, la cantidad de escalas y las fechas elegidas.

Cuál es la opción más barata para ir a ver a Boca en Barranquilla en la final de la Sudamericana

Estudiantes de La Plata jugará este jueves 22 de octubre en  el estadio Maracaná ante Flamengo.

El TAS falló a favor de Estudiantes: Rojo jugará la revancha de la Libertadores

Boca le ganó 3 a 1 a Vasco da Gama y la pareja se fue feliz por la victoria y el compromiso

El video más viral del Maracaná: tras el triunfo de Boca, un hincha le pidió matrimonio a su novia

Boca ganó la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana frente a Vasco da Gama. 

Cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo ante Vasco da Gama

Los futbolistas de Boca eligieron al que peor se viste del plantel.

Los futbolistas de Boca eligieron al que peor se viste del plantel y sorprendieron a todos

Hossam Hassan, el entrenador de Egipto, fue sancionado por FIFA por sus declaraciones. 

La FIFA suspendió al entrenador de Egipto por tres partidos tras sus gestos ante Argentina

Rating Cero

El entorno de Costantini atraviesa horas convulsionadas tras los reclamos públicos y judiciales.

Elina Costantini salió a defender a su marido tras el escándalo con su ex: "Que sigan hablando"

Sofía Solá es TikToker y vive en Barcelona. 

La hija de Maru Botana se hartó de las redes sociales: "Me molesta hacerme famosa por ser linda"

Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook se presentarán en Argentina el 21, el 23 y el 24 de octubre.

La clave para destrabar el conflicto sindical que frena los conciertos de BTS: "Hay un principio de entendimiento"

La periodista fue eliminada tras no convencer al jurado con su milanesa con puré.

Morena Beltrán, tras su salida de MasterChef: "Prefiero estar afuera"

Una interacción expuesta en redes sociales bastó para despertar rumores acerca de un posible romance entre Costa y un ex Gran Hermano. 

Nació el amor entre un ex Gran Hermano y una famosa panelista argentina: la pista que los dejó al descubierto

La actriz y el futbolista tuvieron un momento difícil en pleno viaje.

Revelaron el momento de tensión que vivieron la China Suárez y Mauro Icardi en México: "Mala onda"

últimas noticias

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 16 de septiembre de 2026.

Quini 6: los resultados del sorteo 3.419 del miércoles 21 de octubre de 2026

Hace 7 minutos
Cuándo juegan Boca y Atlético Mineiro la final de la Sudamericana: día y horario del partido definitorio

Cuándo juegan Boca y Atlético Mineiro la final de la Sudamericana: día y horario del partido definitorio

Hace 10 minutos
Mineiro perdió, pero mantuvo la ventaja en el resultado global.

Boca ya tiene rival: Mineiro eliminó a Montevideo City Torque y pasó a la final de la Sudamericana

Hace 32 minutos
El criadero avícola está ubicado sobre el kilómetro 71 de la Autovía 226.

Murieron miles de gallinas tras un voraz incendio en un criadero en Balcarce

Hace 58 minutos
Fernando Confessore y su hija Julieta.

El emotivo mensaje de Julieta, la hija de Fernando Confessore: "Sigo esperando que vuelvas"

Hace 1 hora