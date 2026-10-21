El importante premio que acumuló Boca por llegar a la final de la Sudamericana y cuánto puede ganar si es campeón El pasaje al duelo decisivo del certamen continental le aseguró a la institución Xeneize un millonario monto deportivo. Por Agregar C5N en









Lautaro Di Lollo marcó rápido para Boca y el Xeneize empató la serie ante Vasco da Gama. Web

Tras sellar un triunfazo por 3-1 ante Vasco da Gama en el estadio Maracaná, Boca no solo aseguró el pasaje al cruce decisivo del certamen continental, sino que además cosechó un sustancioso beneficio económico. Luego de quedar al margen en la fase de grupos de la Copa Libertadores, el conjunto de la Ribera inició una destacada campaña en la Copa Sudamericana 2026 que le permitió acumular 2,6 millones de dólares en premios deportivos otorgados por la Conmebol a lo largo de cada instancia superada.

El camino financiero y deportivo del Xeneize comenzó en la fase de Playoffs, donde embolsó 500 mil dólares tras dejar en el camino a O'Higgins desde la tanda de penales. Posteriormente, por avanzar en octavos de final ante Recoleta sumó otros 600 mil dólares, cifra que se incrementó con los 700 mil dólares obtenidos al superar los cuartos de final. Finalmente, la clasificación lograda frente a Vasco da Gama en semifinales le aportó 800 mil dólares, configurando el pozo total acumulado antes de la gran definición.

X: @BocaJrsOficial De cara al encuentro definitorio, el monto total en juego representa una inyección financiera bisagra para la institución de La Boca. En caso de consagrarse campeón, el club obtendrá el cheque principal de 10 millones de dólares, lo que sumado a lo que ya recaudó daría un total general de 12,6 millones de dólares. Por su parte, si termina en el segundo puesto como subcampeón, recibirá la suma de 2,5 millones de dólares, alcanzando un piso definitivo de 5,1 millones de dólares en todo el certamen.

A la espera del cotejo final, la dirigencia y el cuerpo técnico aguardan por la definición del rival que saldrá de la semifinal entre Montevideo City Torque y Atlético Mineiro. Más allá del rival que le toque en suerte, el elenco azul y oro ya garantizó una cosecha millonaria, con la clara ambición de coronar la temporada levantando el trofeo continental.

Cuándo jugará Boca la final de la Copa Sudamericana 2026 Luego de sellar la clasificación en una llave electrizante, la escuadra de la Ribera aguarda por la confirmación oficial de su adversario para el duelo por el título. La esperada gran final de la Copa Sudamericana 2026 se llevará a cabo el próximo sábado 21 de noviembre en el imponente Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia, reducto neutral designado por la Conmebol para albergar el choque decisivo.