El video más viral del Maracaná: tras el triunfo de Boca, un hincha le pidió matrimonio a su novia Tras la victoria por 3 a 1 y la clasificación a la final de la Copa Sudamericana, un fanático se animó a hacer la propuesta en plena tribuna que emocionó a todos. Por Agregar C5N en









Boca le ganó 3 a 1 a Vasco da Gama y la pareja se fue feliz por la victoria y el compromiso

Los hinchas de Boca festejaron la victoria casi agónica ante Vasco da Gama para lograr la clasificación a la final de la Copa Sudamericana, pero hubo una pareja que celebró el doble: un fanático le pidió matrimonio a su novia en pleno Maracaná.

El Xeneize, de la mano de Leandro Paredes, consiguió dar vuelta la serie y sellar su pase a la instancia final del torneo sudamericano tras superar 3 a 1 al conjunto carioca en condición de visitante desatando la felicidad de todos los argentinos que viajaron a Río de Janeiro para vivir en primera persona la épica.

Y mientras los jugadores estaban de festejo en pleno campo de juego, en la tribuna los hinchas también lo hacían, pero al mismo tiempo hubo uno en particular que se animó a pedirle matrimonio a su pareja y ¡con anillo y todo! Apenas terminó el encuentro, el fanático se arrodilló en medio de los festejos, sacó un anillo y le propuso casamiento a su pareja, que también llevaba puesta la camiseta del club de La Ribera.

La propuesta fue festejada por todos los que estaba alrededor que armaron una ronda y acompañaron el “sí” con cantos desde la tribuna mientras la pareja se abrazaba y la chica mostró la joya ya en la mano muy emocionada. ¡Que vivan los novios!

Mirá la noche en la que vino a proponer casamiento este chad… https://t.co/mXY4ZgNKb9 — Fede Cristofanelli (@Cristoffede) October 21, 2026 El partido de la final de la Copa Sudamericana que jugará el conjunto de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena será el próximo sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, donde el Xeneize espera por rival que saldrá del partido de vuelta entre Clube Atlético Mineiro y Montevideo City Torque