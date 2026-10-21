21 de octubre de 2026 Inicio
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El video más viral del Maracaná: tras el triunfo de Boca, un hincha le pidió matrimonio a su novia

Tras la victoria por 3 a 1 y la clasificación a la final de la Copa Sudamericana, un fanático se animó a hacer la propuesta en plena tribuna que emocionó a todos.

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Boca le ganó 3 a 1 a Vasco da Gama y la pareja se fue feliz por la victoria y el compromiso

Boca le ganó 3 a 1 a Vasco da Gama y la pareja se fue feliz por la victoria y el compromiso

Los hinchas de Boca festejaron la victoria casi agónica ante Vasco da Gama para lograr la clasificación a la final de la Copa Sudamericana, pero hubo una pareja que celebró el doble: un fanático le pidió matrimonio a su novia en pleno Maracaná.

Mineiro perdió, pero mantuvo la ventaja en el resultado global.
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El Xeneize, de la mano de Leandro Paredes, consiguió dar vuelta la serie y sellar su pase a la instancia final del torneo sudamericano tras superar 3 a 1 al conjunto carioca en condición de visitante desatando la felicidad de todos los argentinos que viajaron a Río de Janeiro para vivir en primera persona la épica.

Y mientras los jugadores estaban de festejo en pleno campo de juego, en la tribuna los hinchas también lo hacían, pero al mismo tiempo hubo uno en particular que se animó a pedirle matrimonio a su pareja y ¡con anillo y todo! Apenas terminó el encuentro, el fanático se arrodilló en medio de los festejos, sacó un anillo y le propuso casamiento a su pareja, que también llevaba puesta la camiseta del club de La Ribera.

La propuesta fue festejada por todos los que estaba alrededor que armaron una ronda y acompañaron el “sí” con cantos desde la tribuna mientras la pareja se abrazaba y la chica mostró la joya ya en la mano muy emocionada. ¡Que vivan los novios!

El partido de la final de la Copa Sudamericana que jugará el conjunto de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena será el próximo sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, donde el Xeneize espera por rival que saldrá del partido de vuelta entre Clube Atlético Mineiro y Montevideo City Torque

Cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo ante Vasco da Gama

Tras la agónica victoria en el Maracaná, Boca volverá a jugar el domingo 25 de octubre frente a Independiente, desde las 17, por la fecha 14 de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro se disputará en el estadio Libertadores de América, Ricardo Enrique Bochini, en Avellaneda, donde el Xeneize intentará sumar en la recta final de la fase regular.

Independiente llegará al cruce después de empatar el clásico 1-1 con Racing en el Cilindro, por la fecha 13 del Torneo Clausura. Matías Zaracho abrió el marcador para la Academia y Maximiliano Meza, de penal, selló la igualdad en el segundo tiempo. El Rojo repartió puntos en el derbi de Avellaneda.

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