25 de mayo de 2026 Inicio
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Riesgo epidemiológico: México refuerza medidas sanitarias rumbo al Mundial 2026

Así lo anunció la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ante el riesgo epidemiológico global. El país del norte albergará un total de 13 partidos en las ciudades de México, Monterrey y Guadalajara.

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El Mundial 2026 se llevará a cabo en estadios de Estados Unidos

El Mundial 2026 se llevará a cabo en estadios de Estados Unidos, México y Canadá.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este lunes que el país reforzará sus medidas sanitarias ante el riesgo epidemiológico global en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026. México será sede de 13 partidos en las ciudades de Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, donde se implementarán protocolos especiales de salud para garantizar la seguridad de jugadores y aficionados.

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“Tiene que haber algunas medidas sanitarias en particular que se trabajen junto con el país de origen porque, evidentemente, si hay un problema de una enfermedad contagiosa, hay que tomar de filtros sanitarios que garantizan que no van a contagiar en México, expresó Sheinbaum con especial preocupación por la selección congolesa, que tiene programado un partido en Guadalajara.

Gianni Infantino Claudia Sheinbaum

En el marco de la conferencia de prensa matutina habitual en el Palacio Nacional, la primera mandataria mexicana explicó que se implementarán filtros sanitarios que son responsabilidad del secretario de Salud, David Kershenobich. “Son medidas sanitarias que tienen que tomarse por razón de que hay una enfermedad muy contagiosa en estos países, pero no quiere decir que no puedan viajar”, señaló.

De acuerdo a los informes, las autoridades mexicanas prevén la llegada de más de 800.000 aficionados para los partidos programados en el país, además de millones de personas que se sumarán a las actividades paralelas, como los FIFA Fan Festivals.

En esta ocasión la copa mundial se llevará a cabo en tres países, México, Estados Unidos y Canadá, y marcará un hito histórico al convertirse en la primera edición con 48 selecciones en competencia y un total de 104 encuentros disputados a lo largo de 39 días. Se estima que la audiencia global alcanzará los 6.000 millones de espectadores.

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