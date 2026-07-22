22 de julio de 2026 Inicio
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Habló el hincha de Tigre que recibió un balazo en Uruguay: "Lo importante es que ganamos 3-0"

Juan regresaba a la Argentina junto a su hija después del triunfo de Tigre ante Nacional por la Copa Sudamericana cuando el micro fue atacado a tiros. Recibió dos impactos de bala en los brazos y fue trasladado a un hospital de Montevideo.

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Habló el hincha de Tigre que recibió un balazo en Uruguay: Lo importante es que ganamos 3-0

Habló el hincha de Tigre que recibió un balazo en Uruguay: "Lo importante es que ganamos 3-0"

El hincha de Tigre que fue baleado durante la madrugada del miércoles mientras regresaba a la Argentina tras el triunfo ante Nacional relató cómo fue el violento episodio ocurrido en una ruta de Uruguay. Juan, de 57 años, contó que se encuentra fuera de peligro y definió lo sucedido como "una desgracia con suerte".

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El ataque se produjo cuando los micros que trasladaban a los simpatizantes argentinos se dirigían hacia el puerto de Montevideo, luego del partido disputado en el Gran Parque Central por la Copa Sudamericana. En las inmediaciones de la ruta 1 y Camino Cibils, uno de los vehículos fue atacado a tiros y Juan sufrió dos heridas en los brazos.

"Gracias a Dios estoy bien. Contento con el club que me ayudó, me fueron a buscar al hospital. Fue una desgracia con suerte, fueron heridas en los brazos y no me pasó más nada", contó el hombre en diálogo con Telemundo, antes de embarcarse de regreso a la Argentina.

El hincha viajaba junto a su hija y recordó que el ataque ocurrió aproximadamente media hora después de haber abandonado el estadio. "Habían apagado las luces para dormir y por la ventana vi un fogonazo. Me di cuenta de que eran tiros. Le dije a mi hija que estaba al lado mío que se tirara al piso, yo me tiré arriba de ella", relató.

En medio de la balacera, una de las balas impactó en uno de sus brazos y otra le provocó una importante lesión en el pulgar de la mano izquierda. Tras resultar herido, fue trasladado en un patrullero hasta el Hospital del Cerro, donde recibió atención médica.

"Me atendieron de primera, la doctora me dijo que estaba todo bien y, por suerte, la bala había salido", señaló Juan, quien destacó la asistencia que recibió luego del ataque y el acompañamiento del club.

Sobre los responsables, el hincha estimó que fueron "cuatro o cinco" las personas que dispararon contra el micro. También mencionó que uno de los atacantes tenía el pelo rubio o platinado y que, según lo que comentaron otros pasajeros, podrían haberse movilizado en motos antes de escapar del lugar.

A pesar de la situación que le tocó atravesar, Juan aseguró que se encuentra bien y eligió quedarse con el resultado conseguido por el equipo de Victoria: "Gracias a Dios está todo bien y lo importante es que ganamos 3 a 0".

Por su parte, el Ministerio del Interior de Uruguay informó que se llevan adelante distintas actuaciones para intentar identificar y localizar a los responsables del ataque armado contra el ómnibus.

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