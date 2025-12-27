27 de diciembre de 2025 Inicio
Horóscopo de hoy, domingo 28 de diciembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este domingo 28 de diciembre de 2025 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Los amigos le brindarán la oportunidad de divertirse. Su economía no está en el mejor momento. No se busque complicaciones con un colega. Proteja su garganta de manera especial.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Tenga más sensibilidad, especialmente con sus amigos. Gaste siempre una moneda menos de lo que gane. En el trabajo, manténgase en un plano discreto. Está débil de salud, aliméntese mejor.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Su fuerte temperamento puede llevarle a la ruptura de pareja. Cuidado con los imprevistos, reserve algo de dinero. Trácese una línea de acción diferente en su trabajo. Molestias en las articulaciones.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Le llamarán para quedar, no lo desaproveche. Dispone de dinero gracias a sus esfuerzos por ahorrar. Está tranquilo debido a la buena marcha del trabajo. Las jaquecas desaparecen.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

No debe confundir la amistad con el amor. Mal día para resolver problemas financieros delicados. Concéntrese para lograr sus propósitos profesionales. Su tendencia a engordar le impone comenzar una dieta.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Abra su corazón a quien le ofrece su cariño. No se debe agobiar por las obligaciones económicas. No defraude a ese superior que apostó por usted. Haga realidad ese merecido y deseado descanso.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Plena normalidad en su corazón. Sus inquietudes económicas van en aumento. Esa confianza y seguridad se traducirán en éxito profesional. Tras los excesos de estos días, descanse.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Disculpe a su pareja y podrá reafirmar su relación. Esos caprichos excesivos están repercutiendo en su bolsillo. Excelente momento para aportar iniciativas en el trabajo. Todo bien en cuestiones de salud.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

No surgirá nada serio en cuanto a los sentimientos. Buen día para llevar a cabo inversiones rentables. Sea más ordenado en la planificación de visitas a clientes. Cuidado con la garganta.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Día divertido en el que disfrutará mucho con sus amigos. Disfrute de su dinero, se lo ha ganado. No deje que sus compañeros empañen su trabajo. Manténgase erguido al caminar para no cargar la espalda.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Si tiene pareja, verá cómo su unión se hace más sólida. Ha llegado el momento de ahorrar. Tiene suficiente capacidad de trabajo para hacer de todo. Se librará de esas presiones que tanto le afectan.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Es una gran oportunidad para establecer relaciones. Las gestiones de dinero se desarrollan con normalidad. No tenga miedo a las responsabilidades laborales, podrá con ellas. A partir de hoy empieza a subir su tono vital.

