22 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Una patota atacó a un adolescente a la salida de un boliche en Mendoza: está en estado crítico

La madre del menor de 17 años, que permanece internado con graves lesiones, aseguró que uno de los agresores lo golpeó con una baldosa en la cabeza cuando estaba tendido en el piso. Los responsables habrían sido identificados.

Por
El hecho ocurrió a las 6 del sábado y fue internado en el Hospital Schestakow

El hecho ocurrió a las 6 del sábado y fue internado en el Hospital Schestakow

Un adolescente de 17 años fue brutalmente golpeado a la salida de un boliche en la ciudad de San Rafael, provincia de Mendoza. La víctima está internada en un hospital local con graves lesiones y estado crítico.

Maricel Fernanda Pérez fue vista por última vez el 20 de febrero después de ausentarse de su casa
Te puede interesar:

Desesperada búsqueda de una mujer desparecida en Florencio Varela

El hecho ocurrió este sábado cerca de las 6 de la mañana: por razones que aún se desconocen, los involucrados tuvieron un conflicto dentro del establecimiento ubicado entre Avenida Balloffet y la calle Braña, continuó en las afueras del mismo y terminó con golpes de puño en patota contra el adolescente.

La madre de la víctima explicó en diálogo con el medio Los Andes que dos personas atacaron brutalmente a su hijo mientras este estaba tendido en el suelo al punto de asegurar que uno de los agresores lo golpeó con una baldosa en la cabeza.

El relato de la mujer coincide con un llamado al 911, donde un testigo advirtió que en el ataque participaron un grupo de hombres y mujeres. De acuerdo a lo que informó el mismo medio mencionado, personal policial arribó al lugar luego del aviso, pero los involucrados ya habían huido.

Rápidamente, la madre del joven lo trasladó de urgencia en un auto particular al Hospital Schestakow, donde su hijo fue trasladado y permanece internado: de acuerdo al diagnóstico, la víctima presentaba heridas cortantes en el cuero cabelludo y un traumatismo encéfalo craneano grave.

hospital mendoza

Brutal ataque en patota a un adolescente a la salida de un boliche en Mendoza

Tras el brutal ataque y la intervención de la Policía al llegar al lugar donde se cometió el brutal ataque, la Justicia ya habría identificado a un hombre mayor de edad, como uno de los principales autores de la agresión.

Por otra parte, las autoridades dejaron constancia de que tanto el joven como su madre habrían presentado un aparente estado de ebriedad cuando fueron asistidos.

Por otra parte, la fiscalía dispuso la citación formal de la madre del adolescente, para que radique la denuncia correspondiente y poder avanzar con las detenciones e investigación.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Tragedia en Villa Gesell: murió otro joven al caer con su moto en los médanos

Figuras del rock iniciaron una colecta para ayudar a Alambre González

Violento robo a Alambre González: detuvieron a una mujer y recuperaron sus instrumentos

play

El impactante video del taxi que volcó en Almagro: cuatro personas resultaron heridas

La niña se encuentra internada en grave estado en el Hospital Francisco López Lima de General Roca.

Horror en Río Negro: una niña de 11 años fue baleada en la cabeza en medio de un ajuste de cuentas

Dos internos de las líneas 105 y 135 fueron protagonistas del choque; también participó un auto particular. 

Otro choque múltiple en el AMBA: ocho heridos tras colisionar dos colectivos y un auto en La Paternal

Patricia Mena y Kiara Barrios eran madre e hija y fueron encontradas sin vida tras la crecida del arroyo que derribó su vivienda. 

Conmoción en Entre Ríos: hallaron los cuerpos de Kiara y su madre tras el trágico temporal

Rating Cero

Soy entusiasta. Me gusta mi trabajo, reveló Mirhta Legrand a punto de cumplir 99 años
play

A punto de cumplir 99 años, Mirtha Legrand reveló su secreto para llegar bien de salud

Ahora, llegó un viejo estreno estadounidense de 2003, se trata de Nacer para morir, la producción que escala en lo más visto en este sitio web. 
play

Cuál es la trama de Nacer para morir, la película a pura acción y artes marciales que es furor en Netflix

Ahora, llegó un viejo estreno estadounidense de 2012, se trata de Prometeo, la producción que escala en lo más visto en este sitio web. Es una precuela de extraterrestres, un film de ciencia ficción y aventura espacial
play

De qué se trata Prometeo, la precuela de Alien que llegó a Netflix y está entre las tendencias del momento

La teoría que más fuerza tiene conecta directamente con la Saga del Multiverso. Las incursiones y el colapso de realidades podrían estar activando el gen X en personas de la Tierra-616 que tienen variantes mutantes en otros universos.

Rumores en Marvel: qué gran impacto podría tener la próxima película de Spider-Man para los X-Men

Wanda Nara y Martín Migueles juntos otra vez.

Reconciliación confirmada: Wanda Nara y Martín Migueles aparecieron de la mano en la fiesta de MasterChef

El conductor reflotó el conflicto con su colega tras la denuncia de abuso contra Lizy.

Beto Casella fue lapidario con Viviana Canosa: "Por el rating no perdona ni a la madre"

últimas noticias

Liverpool ganó por 1 a 0 frente a Nottingham Forest por la 27° fecha de la Premier League

Tras un insólito gol anulado, Alexis Mc Allister le dio la agónica victoria a Liverpool en la Premier League

Hace 33 minutos
Reunión clave en el Gobierno para convertir en ley la reforma laboral y la penal juvenil

Reunión clave en el Gobierno para convertir en ley la reforma laboral y la penal juvenil

Hace 36 minutos
La Pescería, bodegón de mariscos en CABA con precios accesibles.

El bodegón de Buenos Aires para comer mariscos en cantidad y a un buen precio

Hace 48 minutos
Maricel Fernanda Pérez fue vista por última vez el 20 de febrero después de ausentarse de su casa

Desesperada búsqueda de una mujer desparecida en Florencio Varela

Hace 49 minutos
Cascadas y ollas naturales en el Valle de Calamuchita, Córdoba. 

El pueblito de Córdoba en el que sus cascadas imponentes sorprenden a todos

Hace 1 hora