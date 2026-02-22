Una patota atacó a un adolescente a la salida de un boliche en Mendoza: está en estado crítico

El hecho ocurrió a las 6 del sábado y fue internado en el Hospital Schestakow

Un adolescente de 17 años fue brutalmente golpeado a la salida de un boliche en la ciudad de San Rafael, provincia de Mendoza. La víctima está internada en un hospital local con graves lesiones y estado crítico.

El hecho ocurrió este sábado cerca de las 6 de la mañana: por razones que aún se desconocen, los involucrados tuvieron un conflicto dentro del establecimiento ubicado entre Avenida Balloffet y la calle Braña, continuó en las afueras del mismo y terminó con golpes de puño en patota contra el adolescente.

La madre de la víctima explicó en diálogo con el medio Los Andes que dos personas atacaron brutalmente a su hijo mientras este estaba tendido en el suelo al punto de asegurar que uno de los agresores lo golpeó con una baldosa en la cabeza.

El relato de la mujer coincide con un llamado al 911, donde un testigo advirtió que en el ataque participaron un grupo de hombres y mujeres. De acuerdo a lo que informó el mismo medio mencionado, personal policial arribó al lugar luego del aviso, pero los involucrados ya habían huido.

Rápidamente, la madre del joven lo trasladó de urgencia en un auto particular al Hospital Schestakow, donde su hijo fue trasladado y permanece internado: de acuerdo al diagnóstico, la víctima presentaba heridas cortantes en el cuero cabelludo y un traumatismo encéfalo craneano grave.

hospital mendoza Brutal ataque en patota a un adolescente a la salida de un boliche en Mendoza Tras el brutal ataque y la intervención de la Policía al llegar al lugar donde se cometió el brutal ataque, la Justicia ya habría identificado a un hombre mayor de edad, como uno de los principales autores de la agresión. Por otra parte, las autoridades dejaron constancia de que tanto el joven como su madre habrían presentado un aparente estado de ebriedad cuando fueron asistidos. Por otra parte, la fiscalía dispuso la citación formal de la madre del adolescente, para que radique la denuncia correspondiente y poder avanzar con las detenciones e investigación.