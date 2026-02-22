La impresionante transformación física de Jenson Button tras su paso por la Fórmula 1 El ex piloto redefinió su preparación tras años de exigencia extrema. Hoy prioriza fuerza, salud y desafíos personales. Por + Seguir en







Aunque dejó la máxima categoría hace años, continuó vinculado al deporte motor antes de enfocarse en esta nueva etapa. El británico Jenson Button sorprendió con un llamativo cambio corporal después de su retiro de la Fórmula 1, etapa en la que su físico estaba condicionado por las exigencias del alto rendimiento y los estrictos límites de peso.

Luego de décadas dedicadas a la velocidad, el campeón mundial de 2009 modificó su estilo de entrenamiento y priorizó el desarrollo muscular. Durante su carrera debía mantenerse cerca de los 70 kilos para optimizar el rendimiento en pista, mientras que hoy su preparación apunta a ganar fuerza, resistencia y bienestar general.

Lejos de desligarse del deporte, continuó compitiendo en otras categorías internacionales antes de redefinir sus objetivos personales y encontrar un nuevo desafío físico que lo mantiene activo y motivado.

Button Getty Images Así se ve Jenson Button a los 46 años Desde su salida de la F1 en 2017, el ex piloto reemplazó gran parte del trabajo aeróbico tradicional por sesiones con pesas. Ese cambio le permitió incrementar alrededor de 11 kilos de masa corporal, alcanzando unos 81 kilos actuales, incluso con menor porcentaje de grasa que durante su etapa profesional. Según contó, el proceso fue progresivo y demandó constancia, ya que siempre había tenido una contextura delgada.

Antes de enfocarse plenamente en esta nueva rutina, todavía participó en distintas competencias del automovilismo como la Super GT Series, la NASCAR y el FIA World Endurance Championship, manteniéndose ligado a la conducción profesional hasta finales de 2025. En paralelo, sostuvo el entrenamiento de fuerza que luego se transformó en su principal actividad.

Button Redes sociales Su entusiasmo actual está centrado en Hyrox, disciplina que mezcla carrera y ejercicios funcionales en un formato de alta intensidad. Button debutó en esta modalidad en Anaheim en la categoría dobles y más tarde compitió individualmente en Phoenix, registrando tiempos superiores a la hora de esfuerzo continuo. El ex campeón también había incursionado en pruebas de resistencia como el Ironman 70.3, donde incluso logró clasificarse a un mundial dentro de su grupo de edad. Sin embargo, consideró que ese tipo de preparación demandaba demasiadas horas, mientras que Hyrox le ofrecía entrenamientos más breves pero muy exigentes, algo que se adaptó mejor a su estilo de vida.