19 de marzo de 2026 Inicio
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Cómo quedó el grupo de Boca Juniors en la Copa Libertadores 2026

El Xeneize ya conoce a los integrantes de su grupo en esta nueva aventura internacional, tras el sorteo del torneo más importante del fútbol sudamericano, realizado en la sede de la CONMEBOL en Paraguay.

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Una nueva participación de Boca en la Libertadores. 

Una nueva participación de Boca en la Libertadores. 

Tom/Imago

Boca ya conoce sus rivales para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El "Xeneize" quedó como cabeza del Grupo D, donde se enfrentará a Cruzeiro de Brasil, la Universidad Católica de Chile y Barcelona de Ecuador.

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El equipo de Claudio Úbeda vuelve al torneo continental después de dos temporadas de ausencia, donde pasó por la Copa Sudamericana en 2024 y luego quedó afuera en fase previa 2 de la Libertadores, ante Alianza Lima de Perú. En este regreso, el Xeneize estuvo en el bombo 1 del sorteo y fue cabeza de serie en la competencia.

Los encuentros se jugarán durante los meses de abril y mayo repartidos en 6 semanas bastante cerca una de la otra debido a que debe disputarse toda la fase de grupos antes del comienzo del Mundial 2026.

El club de la Ribera volverá a Belo Horizonte dos años después de la última eliminación sufrida en Copa Sudamericana ante los brasileños. Con la Católica se enfrentó es la semifinales de la Sudamericana 2005, donde el Xeneize pasó de ronda definiendo como visitante y luego ganó el título frente a Pumas, con el recordado equipo del Coco Basile. Por último, habrá duelo con Barcelona Guayaquil como en 2003, 2013 y 2021, esta vez con Darío Benedetto en frente.

En las redes sociales, ya se empezó a hablar del Grupo D como "el grupo de la muerte", dado el peso futbolístico y la historia de sus integrantes.

Los grupos de los clubes argentinos

GRUPO A

  • Flamengo de Brasil.
  • Estudiantes.
  • Cusco de Perú.
  • Independiente Medellín de Colombia.

GRUPO D

  • Boca Juniors.
  • Cruzeiro de Brasil.
  • Universidad Católica de Chile.
  • Barcelona de Ecuador.

GRUPO E

  • Peñarol de Uruguay.
  • Corinthians de Brasil.
  • Independiente Santa Fe de Colombia.
  • Platense.

GRUPO G

  • Liga de Quito de Ecuador.
  • Lanús.
  • Always Ready de Bolivia.
  • Mirassol de Brasil.

GRUPO H

  • Independiente del Valle.
  • Libertad de Paraguay.
  • Rosario Central.
  • Universidad Central de Venezuela.

El calendario de la Copa Libertadores 2026

  • Fase de grupos: 8 de abril al 27 de mayo
  • Octavos de final: semanas del 11 y 18 de agosto
  • Cuartos de final: semanas del 9 y 16 de septiembre
  • Semifinales: semanas el 14 y el 21 de octubre
  • Final: sábado 28 de noviembre - Estadio Centenario de Montevideo
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