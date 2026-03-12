Sergio Massa apuesta a la unidad y respalda ampliar el armado opositor hacia 2027

Mientras en sectores del peronismo crece la idea de avanzar en la construcción de un frente anti Milei, el líder del Frente Renovador mantiene un perfil bajo y trabaja en la articulación política en la esfera privada. En su entorno destacan su papel de intermediario en la interna peronista y descartan la posibilidad de que compita por la provincia de Buenos Aires.

La reunión que días atrás mantuvieron la expresidenta, Cristina Kirchner , y el diputado Miguel Ángel Pichetto aceleró la discusión por un armado anti Milei que pueda trascender las fronteras del peronismo, una idea que pone en debate el rol de sus principales figuras. En este escenario, el líder del Frente Renovador (FR), Sergio Massa , mantiene el perfil bajo, mientras articula en privado con todos los sectores. En su entorno lo señalan como el “arquitecto de la unidad” , al señalar su rol de intermediario entre el sector cristinista y el ala que responde al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. “Massa ayuda a que el peronismo sea cada vez más amplio y federal”, destacan cerca suyo a C5N.

Desde octubre del año pasado que en las filas del Frente Renovador solo hablan de la unidad, un mantra que genera interrogantes frente a nuevos actores que que podrían sumarse al armado electoral peronista. “Nosotros no nos movemos de la línea de la unidad. Cualquier movimiento, sea el de Pichetto o el de otros dirigentes, es visto con buenos ojos” , remarcan.

En ese sentido, cerca del tigrense subrayan que este año el objetivo será “consolidar y renovar la agenda de trabajo” y, más adelante, avanzar en un proceso de ampliación hacia otros sectores, incluso más allá del peronismo. “Cualquier opción que se posicione contra Milei tenderá a buscar la unidad. La alternativa real que se intenta construir es anti Milei” , aseguran.

Si bien desde su espacio aclaran que él no está enfocado en esa tarea, destacan su buen vínculo con dirigentes en la línea de Miguel Ángel Pichetto, como Nicolás Massot y Emilio Monzó, con quien Massa afianzó la relación durante su paso por la presidencia de la Cámara de Diputados.

En las últimas semanas, Pichetto viene compartiendo distintas reflexiones sobre la construcción del frente. “El peronismo no puede tener como única bandera ‘frenar a Milei’ . Hay que construir un mundo de ideas y analizar la realidad con rigor. Algunos descubren ahora la destrucción del salario tras meses de silencio, validando paritarias por debajo de la inflación”, publicó esta semana en su cuenta de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MiguelPichetto/status/2031072735649013840&partner=&hide_thread=false El peronismo no puede tener como única bandera "frenar a Milei". Hay que construir un mundo de ideas y analizar la realidad con rigor. Algunos descubren ahora la destrucción del salario tras meses de silencio, validando paritarias por debajo de la inflación.

Hay 2027 si hay… — Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) March 9, 2026

Ante este escenario, aún es una incógnita qué rol cumplirá Massa en las próximas elecciones. Desde su entorno descartaron ante este medio las versiones que lo ubicaban como posible candidato en la provincia de Buenos Aires. “Hoy está en un rol de figura nacional, dialogando con Axel, con CFK y con Máximo, cuidando ese equilibrio. La PBA no está en los planes”, afirman.

Al ser consultado esta semana sobre el futuro de Massa, el diputado y hermano de Malena Galmarini, Sebastián Galmarini, calificó el silencio público del exministro de Economía como una actitud “prudente y autocrítica para poder gobernar” y resaltó que hablar de candidaturas en este contexto “es un delirio absoluto”. Sin embargo, sostuvo que “Massa merece una oportunidad” y que “puede ser un gran presidente”.

“Es uno de los dirigentes que más conoce la administración pública y ha demostrado flexibilidad en un país con las características de la Argentina, incluso en un contexto de guerra, sequía y otras dificultades”. “Es uno de los dirigentes que más conoce la administración pública y ha demostrado flexibilidad en un país con las características de la Argentina, incluso en un contexto de guerra, sequía y otras dificultades”.

Con pocas actividades públicas, Massa reapareció este fin de semana en Mendoza, donde estuvo de visita en el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia y aprovechó para reunirse con el intendente de Maipú, Matías Stevanato. “Recibimos a @SergioMassa que nos visitó durante la Fiesta Nacional de la Vendimia y charlamos sobre el presente de la Argentina y el futuro de Mendoza. También pudimos compartir ideas sobre un logro histórico: en Maipú volvimos a ganar una elección de medio término después de 25 años”, publicó Stevanato en sus redes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MatiasStevanato/status/2030786354829824421&partner=&hide_thread=false Recibimos a @SergioMassa que nos visitó durante la Fiesta Nacional de la Vendimia y charlamos sobre el presente de la Argentina y el futuro de Mendoza.



También pudimos compartir ideas sobre un logro histórico: en Maipú volvimos a ganar una elección de medio término después de 25… pic.twitter.com/7F1uG1WfUy — Matias Stevanato (@MatiasStevanato) March 8, 2026

Ambos dirigentes analizaron las elecciones de concejales en Maipú del 22 de febrero, en las que la lista Maipú Crece, impulsada por el intendente, se impuso con el 43,1% de los votos frente a La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, que obtuvo 40,2%. Con este resultado, el Partido Justicialista logró cortar una racha de 25 años sin ganar elecciones de medio término en el distrito. “La foto en Mendoza habla de renovación, de nuevos liderazgos más jóvenes. Tenemos que cambiar las caras de los nuevos líderes”, enfatizan desde el FR.

Por el momento, Massa no planea nuevas apariciones públicas, aunque indican que seguirá activo, con el foco puesto en la unidad para llegar competitivos al 2027. “El objetivo es la unidad, que no se rompa nada, el año que viene se verá ampliar”, sintetizan.