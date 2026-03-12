Tras desvincular 170 empleados, Lumilagro comenzó a importar termos desde China La empresa nacional modificó su estrategia comercial e impulsó un proceso de reconversión debido a la fuerte competencia extranjera y la baja del 50% en las ventas durante los últimos 2 años. "Si vuelve a ser rentable fabricar en la Argentina, podemos retomar la producción sin problemas", afirmó su director ejecutivo, Martín Nadler. Por + Seguir en







En su momento de mayor actividad, Lumilagro llegó a generar 300 puestos de trabajo.

La crisis en la industria nacional bajo el gobierno de Javier Milei sumó un nuevo capítulo en Lumilagro, la histórica empresa de termos con 83 años de trayectoria en el país, que tras desvincular 170 trabajadores en 2025 comenzó a importar productos desde China. "Si vuelve a ser rentable fabricar en la Argentina, podemos retomar la producción sin problemas", afirmó su director ejecutivo, Martín Nadler.

La firma modificó su estrategia comercial e impulsó un proceso de reconversión debido a la fuerte competencia extranjera y la baja del 50% en las ventas durante los últimos 2 años. La planta que posee en Tortuguitas, provincia de Buenos Aires, continuará operativa, aunque sin producción

“Apagamos el horno porque tenemos mucho stock de termos con botellas de vidrio de la pandemia, cuando era muy conveniente producir. Entonces todavía estamos trabajando con ese remanente. Si bien ahora estamos importando desde China, cuando sea el momento, si vuelve a ser rentable fabricar en la Argentina, podemos retomar la producción sin problemas: la planta está equipada para hacerlo”, explicó a Infobae Martín Nadler, director ejecutivo de Lumilagro.

Lumilagro Los termos comenzarán a importarse desde China. De todas maneras, aclaró que "el cuerpo externo de plástico del termo se fabrica en el país. Por lo tanto, cuanto más termos de vidrio vendemos, mayor es también la producción local. Esa parte necesariamente se hace acá por una cuestión de costos logísticos: traer desde el exterior un producto con tanto volumen de aire lo volvería demasiado caro”.

A partir de este año, el negocio de Lumilagro pasará al diseño de termos de acero en el país, pero producirlos y traerlos desde China, donde resulta más conveniente por el nivel del tipo de cambio y los altos costos internos. “Decidimos dar un salto de calidad importante y, finalmente, la reducción de costos terminó siendo de alrededor del 15%”, concluyó Nadler.