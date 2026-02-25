25 de febrero de 2026 Inicio
De qué murió Pipo Marín, el histórico dirigente de la AFA cercano a Chiqui Tapia

Se trataba de uno de los directivos con aceitada relación con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. La entidad marcó que se encontraba "siempre dispuesto a aportar su mirada para fortalecer el crecimiento del fútbol en todas sus categorías".

El vicepresidente primero de Acassuso y vocal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Javier "Pipo" Marín, murió este miércoles luego de que atravesara problemas de salud. Se trataba de uno de los dirigentes más cercanos al presidente de la entidad madre del fútbol argentino, Claudio Tapia.

Fuentes de la AFA confirmaron a C5N que su fallecimiento se produjo debido a inconvenientes cardíacos y agregaron que se sometía a diálisis por sus problemas de salud. El histórico dirigente mantuvo un estrecho vínculo con el expresidente de la entidad Julio Humberto Grondona, a quien elogió públicamente en varias oportunidades. Luego, respaldó la candidatura de Tapia, aunque previamente había apoyado a Marcelo Tinelli.

En un comunicado, el máximo ente del fútbol argentino destacó el rol de Marín. "Su partida enluta a toda la dirigencia del fútbol argentino, que hoy despide a un hombre comprometido, leal y profundamente identificado con los valores de la institución", expresó.

"Desde su rol en Acassuso y su labor dentro del Comité Ejecutivo, Marín trabajó con dedicación y convicción en cada instancia de debate y construcción colectiva. Fue un dirigente de diálogo y firmeza conceptual, siempre dispuesto a aportar su mirada para fortalecer el crecimiento del fútbol en todas sus categorías, con una clara vocación de servicio y sentido institucional", agregó en esta línea.

La institución también remarcó su posición sobre los clubes: "Quienes compartieron con él el día a día destacan su calidad humana, su responsabilidad y su permanente búsqueda de consensos. Su presencia activa y su compromiso constante lo convirtieron en una voz respetada, donde defendió con pasión los intereses de los clubes y el desarrollo de nuestra disciplina".

Por último, expuso su acompañamiento hacia los allegados de Marín. "En este momento de inmensa tristeza, la AFA acompaña a su familia, a la comunidad del Club Atlético Acassuso y a todos sus afectos, elevando una oración por su eterno descanso. Javier 'Pipo' Marín deja una huella imborrable en el fútbol argentino y un legado que perdurará en el tiempo", señaló.

