8 de septiembre de 2026 Inicio
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Sorpresa en el fútbol argentino: un árbitro de la Liga Profesional anunció que se retira a fin de año

El experimentado árbitro de 50 años confirmó que dejará la actividad profesional en diciembre, al término de la temporada. Su particular estadística con Barracas Central y su otra profesión fuera de las canchas.

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El árbitro es uno de los más experimentados del fútbol argentino.

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Pablo Dóvalo sorprendió al anunciar oficialmente su retiro como árbitro profesional cuando concluya el actual Torneo Clausura de la Liga Profesional 2026. El juez de 50 años confirmó la noticia tras el encuentro disputado este fin de semana entre Vélez y Estudiantes de La Plata. "Todo culmina en algún momento, los ciclos terminan", expresó.

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Nacido el 12 de mayo de 1976 y adherido a la Asociación Argentina de Árbitros, Dóvalo transitó un largo recorrido en las distintas categorías del Ascenso y Reserva antes de dar el salto definitivo a la élite del fútbol local. Su estreno oficial en la Primera División de la Liga Profesional de Fútbol se produjo en el año 2017. Desde aquel momento, se convirtió en una fija de cada fin de semana, consolidando una trayectoria de casi diez años en la máxima categoría del fútbol local.

A lo largo de su paso por la élite del fútbol nacional, el referí acumula un total de 172 compromisos oficiales dirigidos como juez principal. En ese lapso, mostró 723 tarjetas amarillas, sacó 53 expulsiones y sancionó 60 penales. Asimismo, se desempeñó habitualmente y en reiteradas ocasiones cumpliendo roles clave como encargado del VAR y cuarto árbitro en diversos encuentros.

Sin embargo, uno de los datos más llamativos y comentados de su recorrido es su singular historia con Barracas Central, el club de Claudio Tapia, presidente de la AFA. Dóvalo es el referí que más partidos dirigió al "Guapo" en toda su historia profesional, impartiendo justicia en un total de 28 cotejos. Bajo su supervisión en cancha, el conjunto cosechó una destacada marca con 13 victorias, 10 empates y apenas 5 derrotas.

"En diciembre me retiro, sí. Tengo 50. Todo culmina en algún momento, los ciclos terminan. Estoy transitando los últimos partidos de la mejor manera. Estamos acostumbrados: sábados a la noche o domingos al mediodía. Ahora voy a aparecer más", comentó el bonaerense en diálogo con ESPN.

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