La familia de Tini Stoessel salió al cruce tras filtrarse el supuesto acuerdo millonario con la cantante La palabra de los representantes legales del entorno cercano de la artista tras la viralización de las cifras en el ambiente. Agregar C5N en









Los familiares de la cantante rompieron el silencio tras la filtración patrimonial.

El entorno legal de los allegados a Tini Stoessel decidió romper el silencio mediante un escrito público para responder a las versiones que circularon en los medios sobre el manejo del patrimonio familiar. La reacción de los letrados se desencadenó tras la propagación de reportes que indicaban una dura disputa financiera entre la estrella, sus padres y su hermano, ligada a los ingresos generados por la trayectoria artística de la joven intérprete.

Las especulaciones cobraron fuerza cuando la periodista Pilar Smith reveló en el programa LAM datos aportados por fuentes cercanas a la estrella internacional. Según esa versión, una auditoría técnica encomendada sobre la estructura comercial administrada por su padre habría arrojado una masa total de activos evaluada en 89 millones de dólares, cifra que encendió las alarmas en el ambiente del espectáculo.

La información difundida sostenía además que las partes se encontraban en la instancia final de una negociación divisoria altamente fragmentada. Bajo ese supuesto esquema, la artista se hubiese adjudicado el 70 por ciento de la totalidad de los bienes, mientras que el resto del pozo se repartiría otorgando un 15% a su padre, un 10% a su madre y el 5% restante a su hermano.

Frente a la repercusión de estos datos sobre la fortuna y el vínculo interno, la representación legal del clan decidió elevar una aclaración oficial para sentar postura sobre los hechos. Con este paso, los abogados buscan desacreditar trascendidos sobre la interna económica y fijar la versión institucional de la familia en medio del revuelo mediático generado.

Qué dijeron los abogados de la familia de Tini Stoessel La panelista Yanina Latorre dio a conocer en el ciclo SQP el mensaje directo enviado por los apoderados legales del clan artístico para cruzar los trascendidos. A través de la comunicación leída en vivo, la defensa tildó de irreal la cifra millonaria que circuló en los medios y solicitó desmentirla de forma drástica: “Es un disparate. Desmentilo, por favor, terminantemente. Los importes de los que se están hablando, son muy alejados de la realidad”, remarca el inicio del escrito.

En ese mismo descargo, los letrados aclararon que la artista únicamente mantiene tratativas con su padre, el productor Alejandro Stoessel, rechazando de plano que exista una repartición patrimonial entre el resto de sus parientes. Respecto a la negociación, precisaron la brecha existente entre las pretensiones: “Lo único que se acerca es que, en caso de que se llegue, se podría hablar de un 30 por ciento. Ella ofreció un 25 por ciento, Stoessel quería el 50 y están en el medio”. Finalmente, el equipo jurídico descartó la existencia de algún borrador o documento avanzado que selle el pacto económico entre las partes. La vocera del entorno leyó textualmente la postura oficial de la familia para cerrar la controversia en pantalla: “Hicieron circular el texto, de un posible acuerdo, y no hay ni siquiera un borrador de un texto para el posible acuerdo, todavía no existe, no hay posible acuerdo, ni borrador, ni nada, todavía está lejos”.