Buenas noticias para la Selección: Di Maria jugará la Copa América 2024. 

"Me siento bien y cuando me dé cuenta de que no va, daré un paso al costado. Ya se ganó lo máximo pero la Copa América que viene será otra vez un título deseado", dijo el rosarino.

La final contra Francia

En la entrevista, el jugador de la Juventus reveló que antes del decisivo partido del pasado 18 de diciembre se veía como suplente y que se enteró de la decisión de Lionel Scaloni en la charla técnica previa a la final contra Francia.

"Pensé que iba a ir al banco ni de titular ni por derecha o izquierda y después hacer un gol es todo lo que había soñado, por eso se me caían las lágrimas", contó el futbolista rosarino.