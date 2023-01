Di María tomó una decisión sobre su futuro en la Selección y apoyó a Scaloni

Di María fue consultado sobre si estará en el próximo tiempo en la Selección nacional y se sinceró: "Estamos para un poquito más. No sé cuánto, vamos a ver... Vamos año a año cómo va la cosa, cómo me voy sintiendo yo".

"Voy a estar hasta que sienta que le puedo aportar a la Selección o que el técnico que esté me dice que no aporto. Ahora me siento bien, en un gran nivel", detalló "Fideo".

"Estos guachos me convencieron y me llenaron la cabeza, ja. Me convencieron como para seguir y después de lo que fue el Mundial, las ganas de seguir obvio que estaban", contó sobre la insistencia de sus compañeros para que decida continuar.

Di María Scaloni Angel Di María respaldó a Scaloni al frente del equipo nacional

Por otra parte, Di María se refirió a la continuación de la "Scaloneta" y demostró su total apoyo para con el técnico: "Creo que tiene para muchos años más ahí, una espalda muy importante ahora y han demostrado ser un gran cuerpo técnico".

El jugador, autor del segundo gol contra Francia en la final, fue contundente respecto a su opinión de Lionel Scaloni y su equipo técnico. "Sacando todas las críticas antes de que arranquen, con actitud demostraron, con frialdad para decidir por un jugador o por otro. Hicieron que cada jugador demuestre el 100% de cada uno cuando le tocó jugar, no se notaba la diferencia. Y es una de las cosas más difíciles que tiene un entrenador para hace", concluyó.