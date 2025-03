Buenas noticias para la Selección argentina: regresa una de sus figuras

Embed Cuti Romero tiene una lesión muscular y será baja por seis semanas.



Así lo adelantó Ange Postecoglou, el entrenador del Tottenham. "Sí, tienen una oportunidad", aseguró el griego cuando lo consultaron por el cordobés y Micky van de Ven, el neerlandés compañero de zaga del Cuti, y que también estuvo inactivo durante varios partidos.

"Cuando vi el campo de juego la noche anterior, prácticamente me decidí a no arriesgarme con ellos. No era un gran campo. No era firme bajo los pies. Y después no fue el tipo de partido en el que sentí que necesitaba exponerlos. Un par de días más de entrenamiento y recuperación, y espero que ambos estén en condiciones de jugar", había precisado Postecoglou sobre Romero, quien estuvo en el banco en el partido frente al AZ Alkmaar neerlandés, por el partido de ida los octavos de fina de Europa League.

A 12 días del partido frente a Uruguay por las Eliminatorias, el entrenador Lionel Scaloni espera con ansias por el regreso del Cuti Romero, tras la rotura de ligamentos de Lisandro Martínez, otro de los titulares de la Albiceleste. El surgido en Belgrano de Córdoba tendrá otros dos partidos con el Tottenham antes de sumarse a la Selección: este jueves 13 es la revancha por los octavos de final de la Europa League ante el AZ Alkmaar mientras que el domingo 16 visitará al Fulham por una nueva fecha de la Premier League.