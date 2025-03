Uno de los integrantes del cuerpo técnico de la Selección argentina anunció su salida

Es argentino, suena para la Selección y su DT no se lo quiere dar a Scaloni

daniel canuhe copa america Daniel Canuhe fue parte del cuerpo técnico que se consagró en Estados Unidos 2024.

Además, agregó: "Me siento profundamente agradecido por haber formado parte de la Asociación del Fútbol Argentino". Inmediatamente, reconoció: "Tomar la decisión de cerrar esta etapa no ha sido fácil, pero estoy convencido de que cada ciclo tiene su tiempo y su propósito. Me llevo aprendizajes, experiencias y el orgullo de haber cumplido un sueño".

"Estoy convencido de que cada ciclo tiene su tiempo y su propósito. Me llevo aprendizajes, experiencias y el orgullo de haber cumplido un sueño. No puedo dejar de reconocer a quien hizo posible este logro. Gracias, Martín Tocalli, por tu confianza y apoyo. Dios fue, es y será SIEMPRE BUENO!!!”, concluyó. Canuhe se inició trabajando con los arqueros en el club Lanús y luego se incorporó al staff de la Albiceleste. Así, disfrutó del bicampeonato de América, obtenido por La Scaloneta en Estados Unidos.

El próximo destino de Canuhe será México. Formará parte del CT del argentino Guido Pizarro, ídolo y flamante entrenador de Tigres de Monterrey, quien se retiró del fútbol profesional para asumir como DT del equipo azteca. Junto a él, viajarán a Manuel Fernández y Maximiliano Velázquez como asistentes, además de Javier Bustos como preparador físico.