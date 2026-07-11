un violento choque múltiple que se produjo en la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 121, dentro del partido bonaerense de San Andrés de Giles, provocó la muerte de tres personas. Las autoridades identificaron a las víctimas fatales como un hombre de 43 años, un joven de 19 y un niño de 12 , todos ellos integrantes de una familia oriunda de la localidad de Rafael Castillo, partido de La Matanza.

El siniestro vial involucró a tres vehículos: un Chevrolet Corsa, un Renault Sandero y una camioneta Fiat Strada. Según las primeras reconstrucciones de los peritos judiciales, el Renault Sandero circulaba en el mismo sentido que el Chevrolet Corsa cuando, por motivos que aún son objeto de investigación, lo embistió fuertemente por detrás.

El impacto desencadenó una reacción en cadena fatal. A raíz del golpe, el Corsa perdió por completo el control, atravesó el cantero central de la autopista e invadió el carril contrario, donde terminó colisionando de frente contra la Fiat Strada que avanzaba en sentido opuesto.

La violencia del choque frontal provocó que los tres ocupantes masculinos del Chevrolet Corsa fallecieran en el acto . Las autoridades identificaron a las víctimas fatales como un hombre de 43 años, un joven de 19 y un niño de 12 años , todos ellos integrantes de una familia oriunda de la localidad de Rafael Castillo, partido de La Matanza.

En el mismo automóvil viajaba una mujer que, milagrosamente, logró sobrevivir al impacto. Tras recibir los primeros auxilios por parte de vecinos y automovilistas que detuvieron su marcha para colaborar, fue evacuada de urgencia a un hospital de la zona.

Por su parte, los ocupantes de los otros dos vehículos involucrados sufrieron heridas de diversa gravedad. Los servicios de emergencia locales coordinaron su traslado hacia hospitales de San Andrés de Giles y Carmen de Areco, donde informaron que al menos uno de los lesionados ingresó en estado crítico.

Choque mortal en Ruta 7: las hipótesis

El lugar del siniestro se transformó en el epicentro de un masivo despliegue logístico y sanitario. Trabajaron conjuntamente dotaciones de Bomberos Voluntarios de San Andrés de Giles y Carmen de Areco, personal del servicio de ambulancias, efectivos de la Policía Bonaerense y especialistas de la Policía Científica, encargados de recolectar los indicios viales.

La Unidad Funcional de Instrucción en turno del Departamento Judicial Mercedes inició una causa para determinar las responsabilidades penales del hecho. La principal hipótesis que manejan los investigadores a esta hora apunta a que la conductora del Renault Sandero podría haberse quedado dormida al volante, provocando la colisión inicial que desencadenó la tragedia.