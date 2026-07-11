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Más escándalos: la nueva deuda que atormenta a Mauro Icardi y puede perjudicar su carrera

El jugador continúa atravesando batallas legales y ahora se le suma un problema a nivel internacional que apuntaría directamente sus próximos pasos en el fútbol.

Icardi suma un nuevo escándalo.

Icardi suma un nuevo escándalo.

Otra vez Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la escena, aunque esta vez por un motivo que sí puede afectar su carrera. El delantero mantiene una deuda de 4 millones de euros con el fisco francés por impuestos y tasas que habrían quedado impagos durante su paso por el PSG. El reclamo ya fue elevado a la Justicia de Turquía y podría derivar en el embargo de parte de su salario.

El conflicto habría comenzado luego de que la actriz encontrara mensajes en el teléfono del futbolista.
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La información comenzó a circular a partir de una publicación de la periodista Laura Ubfal en su cuenta de X, donde aseguró que, una vez que firme con el club turco, le embargarían parte de su salario debido a una millonaria deuda con las autoridades impositivas francesas. "Le debe 4 millones de euros al fisco francés", escribió.

Más tarde, la periodista precisó que el reclamo corresponde a impuestos y tasas que habrían quedado impagos durante su paso por PSG. Según explicó, el pedido ya fue remitido a la Justicia de Turquía, país en el que actualmente desarrolla su carrera deportiva.

Según Juan Etchegoyen, las autoridades francesas solicitaron la colaboración de la Justicia turca para avanzar con el cobro de la deuda o, en su defecto, ejecutar medidas sobre los ingresos o bienes que el futbolista posea en ese país.

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Revelan el supuesto motivo que habría desatado un nuevo conflicto en la relación entre la actriz y el futbolista, en medio de versiones de tensión y distancia. La conexión entre la actriz y el futbolista atraviesa un momento de tensión luego de que se conocieran nuevas versiones sobre el posible origen del distanciamiento que habría impactado de lleno en la pareja.

Según trascendió en el entorno mediático, el conflicto habría comenzado luego de que la actriz encontrara mensajes en el teléfono del futbolista que la habrían llevado a sospechar de una comunicación con una tercera persona. La información señala que ese intercambio habría encendido una fuerte discusión y marcado un quiebre en la dinámica de la pareja, generando un distanciamiento entre ambos.

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