La aclaración que hizo Luciana Salazar sobre su nueva pareja que sorprendió a todos Tras los rumores surgidos durante su viaje a Miami, la mediática publicó un contundente mensaje en sus redes sociales y se refirió a las versiones que circularon sobre su vida sentimental. Agregar C5N en









Luciana Salazar pidió que se tenga en cuenta únicamente la información que provenga de sus propias declaraciones.

Qué dijo Luciana Salazar sobre los rumores.

Quién es el hombre vinculado sentimentalmente con la modelo.

La respuesta que publicó en sus historias de Instagram.

Por qué decidió hablar sobre su vida personal. ¿Cuál fue la aclaración que hizo Luciana Salazar respecto a su nueva pareja que sorprendió a todos?: la modelo respondió a los rumores que comenzaron a circular tras su viaje a Miami y dejó un mensaje contundente en sus redes sociales. Qué dijo sobre su vida privada y las versiones de romance.

En medio de los rumores, en LAM surgieron nuevos detalles sobre el supuesto vínculo entre Luciana Salazar y Eduardo Wassi. “No es chongo, es novio”, afirmó uno de los panelistas al referirse a la relación. Además, Ángel de Brito mencionó un supuesto acuerdo que la figura pública habría tenido en el pasado con Martín Redrado, según el cual ella no podría mostrar públicamente a sus parejas.

A lo largo de los años, se la vinculó sentimentalmente con distintas personas, aunque la la protagonista de la noticia suele mantener su vida privada alejada de la exposición pública. Ante cada versión de romance, eligió en varias oportunidades reservarse los detalles y aclaró que cualquier anuncio sobre su vida personal será realizado por ella misma.

Cuál fue la aclaración que hizo Luciana Salazar sobre su nueva pareja que sorprendió a todos Luciana Salazar quedó en el centro de la atención luego de que comenzaran a circular versiones sobre un supuesto romance durante su estadía en Miami. La modelo viajó a Estados Unidos para acompañar a la Selección argentina en el Mundial 2026 y compartió distintos momentos junto a su hija, Matilda, a través de sus redes sociales.

En una de las imágenes que publicó apareció junto a un hombre identificado como **Eduardo Wassi**, lo que generó especulaciones sobre un posible vínculo sentimental. A partir de esas versiones, el tema fue comentado en el programa **LAM**, donde surgieron detalles sobre la supuesta relación. Ante la repercusión que tuvieron las versiones, Salazar decidió expresarse a través de sus historias de Instagram y aclaró que no se hará responsable de información que no haya salido de ella.

Instagram stories “Hace tiempo que no me gusta hablar de mi vida personal y tengo los motivos para no hacerlo”, expresó en su mensaje. Además, remarcó que cualquier anuncio relacionado con su vida privada será comunicado por ella misma: “El día que tenga que decir o anunciar algo sobre mi vida personal, lo voy a hacer yo”. Con su publicación, la ex vedette buscó poner un límite a las especulaciones y pidió que se tenga en cuenta únicamente la información que provenga de sus propias declaraciones. Asmismo, evitó confirmar o desmentir la existencia de una relación y señaló que prefiere mantener determinados aspectos de su vida alejados de la exposición pública. Sin embargo, hasta el momento, Luciana no confirmó públicamente una nueva pareja y sostuvo que será ella quien comunique cualquier novedad relacionada con su vida sentimental.