Javier Milei viaja a Brasil: visitará a Jair Bolsonaro y apoyará la candidatura presidencial de su hijo El jefe de Estado confirmó este viernes que incluirá al gigante sudamericano en sus próximos viajes internacionales. Su agenda ya tiene previstas las asunciones presidenciales de Keiko Fujimori y Abelardo de la Espriella en Perú y Colombia. Crece la expectativa por la organización de una cumbre de presidentes conservadores en Buenos Aires. Por Agregar C5N en









Milei vistará San Pablo el 25 de julio. Presidencia

El presidente Javier Milei confirmó este viernes que el próximo 25 de julio viajará a Brasil para formar parte del lanzamiento oficial de Flavio Bolsonaro como candidato a presidente en su país. Además, señaló que planea visitar a su padre y exmandatario brasilero, Jair Bolsonaro, quien cumple la pena de prisión domiciliaria en Brasilia, tras ser condenado por intento de golpe de Estado.

“El 25 viajo a Brasil, que lo ungen candidato a Flavio Bolsonaro, y voy a estar en San Pablo. Después voy a hacer un paso por Brasilia para ver a Jair Bolsonaro”, expresó Milei en una entrevista con Now 97.9, donde defendió la reforma del Banco Central, el plan económico de su Gobierno y habló sobre la Selección argentina previo al duelo mundialista ante Suiza.

La visita del mandatario al gigante sudamericano será un capítulo más de tensión con el presidente Lula da Silva, que se suma a la ausencia en la última cumbre del Mercosur. En este marco, crece la expectativa en Casa Rosada por la organización de una cumbre de presidentes conservadores en la Ciudad de Buenos Aires.

A finales de junio, Milei recibió en Buenos Aires a Flavio Bolsonaro. X @OPRArgentina La agenda internacional de Milei ya tenía previsto la su presencia en las asunciones presidenciales de de Keiko Fujimori y Abelardo de la Espriella en Perú y Colombia, respectivamente, flamantes triunfadores en los comicios nacionales de sus paises.

Milei anticipó tambien que durante en las próximas semanas visitará a Daniel Noboa en Ecuador hablar y ponerle la firma a "acuerdos pendiente", según señaló. Los mismos forma parte de una agenda bilateral que combina seguridad, comercio, cooperación institucional y alineamiento internacional.

La agenda internacional de Javier Milei 25 de julio: viaje a San Pablo, Brasil, para participar del lanzamiento de Flavio Bolsonaro como candidato a presidente. Visita a Jair Bolsonaro en Brasilia.

28 de Julio: viaje a Perú para la asunción presidencial de Keiko Fujimori

7 de Agosto: viaje a Colombia por la asunción presidencial de Abelardo de la Espriella. Durante el mismo visitará a Daniel Noboa, presidente de Ecuador.