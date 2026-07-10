Javier Milei viaja a Brasil: visitará a Jair Bolsonaro y apoyará la candidatura presidencial de su hijo

El presidente Javier Milei confirmó este viernes que el próximo 25 de julio viajará a Brasil para formar parte del lanzamiento oficial de Flavio Bolsonaro como candidato a presidente en su país. Además, señaló que planea visitar a su padre y exmandatario brasilero, Jair Bolsonaro, quien cumple la pena de prisión domiciliaria en Brasilia, tras ser condenado por intento de golpe de Estado.
“El 25 viajo a Brasil, que lo ungen candidato a Flavio Bolsonaro, y voy a estar en San Pablo. Después voy a hacer un paso por Brasilia para ver a Jair Bolsonaro”, expresó Milei en una entrevista con Now 97.9, donde defendió la reforma del Banco Central, el plan económico de su Gobierno y habló sobre la Selección argentina previo al duelo mundialista ante Suiza.
La visita del mandatario al gigante sudamericano será un capítulo más de tensión con el presidente Lula da Silva, que se suma a la ausencia en la última cumbre del Mercosur. En este marco, crece la expectativa en Casa Rosada por la organización de una cumbre de presidentes conservadores en la Ciudad de Buenos Aires.
A finales de junio, Milei recibió en Buenos Aires a Flavio Bolsonaro.
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La agenda internacional de Milei ya tenía previsto la su presencia en las asunciones presidenciales de de Keiko Fujimori y Abelardo de la Espriella en Perú y Colombia, respectivamente, flamantes triunfadores en los comicios nacionales de sus paises.
Milei anticipó tambien que durante en las próximas semanas visitará a Daniel Noboa en Ecuador hablar y ponerle la firma a "acuerdos pendiente", según señaló. Los mismos forma parte de una agenda bilateral que combina seguridad, comercio, cooperación institucional y alineamiento internacional.