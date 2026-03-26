Bolivia, a un paso del Mundial 2026: cuándo jugará el partido definitivo del Repechaje El equipo del Altiplano dio vuelta un partido increíble ante Surinam en Monterrey, con goles de Paniagua y Terceros, y ahora definirá su pase a la cita mundialista frente a Irak. Por + Seguir en







Miguel Terceros, autor del segundo gol, fue la figura de Bolivia.

Bolivia superó a Surinam por 2-1 en el estadio BBVA, en la ciudad mexicana de Monterrey, por el primer partido del Repechaje rumbo al Mundial 2026 y quedó a un paso de la cita mundialista. Con goles de Moisés Paniagua y Miguel Terceros, el equipo del Altiplano dio vuelta un partido increíble y buscará el pasaje a la Copa del Mundo el próximo martes, frente a Irak.

El conjunto de Óscar Villegas consiguió un triunfo valioso en México tras comenzar con el pie izquierdo el encuentro: el surinamés Liam Van Gelderen había aventajado al equipo de Concacaf y hasta pudo estirar la diferencia en un primer tiempo favorable para el equipo del holandés Henk ten Cate.

Sin embargo, la Verde encontró la llave del partido en el banco de suplentes: los ingresos de Paniagua y Juan Godoy le dieron vida a Bolivia y en 10 minutos dio vuelta el resultado. El gol del delantero del Wydad Casablanca de Marruecos puso el empate parcial, mientras que el paraguayo nacionalizado boliviano fabricó el penal que derivó en el tanto de Terceros, la figura del partido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FIFAWorldCup/status/2037319449213026753&partner=&hide_thread=false Bolivia advance to the #FIFAWorldCup Play-off Final in Monterrey! pic.twitter.com/CRatdLgKIN — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 27, 2026 De esta manera, Bolivia continúa con el sueño de jugar su cuarta Copa del Mundo después de 32 años de ausencia (su última vez fue en Estados Unidos 1994). El martes volverá al estadio de Rayados de Monterrey para medirse en el último encuentro del Repechaje frente a Irak. El encuentro se iniciará a las 23 (hora de Bolivia) y a las 0 del miércoles 1° de abril (hora argentina).

En caso de sellar su pasaje al Mundial que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, el seleccionado boliviano ya conoce cuál será su destino en el certamen: integrará el Grupo I junto a las selecciones de Francia, Senegal y Noruega.